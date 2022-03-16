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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Kar yağışı Perşembe-Cuma var mı? İstanbul'da yarın 17 Mart-18 Mart hava nasıl olacak?

İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Kar yağışı Perşembe-Cuma var mı? İstanbul'da yarın 17 Mart-18 Mart hava nasıl olacak?

İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Kar yağışı Perşembe-Cuma var mı? İstanbul'da yarın 17 Mart-18 Mart hava nasıl olacak? İstanbul için Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. İstanbul'da günlerce devam eden kar yağışı tam bitti derken yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul'da kar yağışlarının yeninden başlamasına neden olacak. Yapılan tahminlere göre 17 Mart Perşembe günü başlayacak olan sulu kar yağışı 18 Mart Cuma günü yerini kar yağışına bırakacak. İstanbul'da yarın başlayacak yağışlı hava hafta sonu boyunca devam edecek.

2 Saat Önce
2022-03-16 10:31:44
İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Kar yağışı Perşembe-Cuma var mı? İstanbul'da yarın 17 Mart-18 Mart hava nasıl olacak?

İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Kar yağışı Perşembe-Cuma var mı? İstanbul'da yarın 17 Mart-18 Mart hava nasıl olacak? İstanbul için Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. İstanbul'da günlerce devam eden kar yağışı tam bitti derken yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul'da kar yağışlarının yeninden başlamasına neden olacak. Yapılan tahminlere göre 17 Mart Perşembe günü başlayacak olan sulu kar yağışı 18 Mart Cuma günü yerini kar yağışına bırakacak. İstanbul'da yarın başlayacak yağışlı hava hafta sonu boyunca devam edecek.

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, soğuk havanın Mart'ın 27'sine kadar etkili olacağına dikkat çekti ve ‘‘Yarın gündüz yağmur şeklinde olacak yağış, akşama doğru sulu kara dönecek. Kar yağışı cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi devam edecek. Bu sefer biraz yumuşak taneli olacak ama cumartesi yoğunluğu biraz fazla olabilir'' dedi.

İstanbul'da yarın kar yağacak mı?

27 ayın sonuna kadar havaların çok soğuk geçeceğini açıkladı. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan açıklamasında şunları söyledi: "Cuma ve Cumartesi kar yağışı var. Kar yağışı yumuşak yapıda olması bekleniyor. Pazar ve pazartesi günü kar yağışı devam edecek. Cumartesi günü kar yağışı etkisini artırabilir. İstanbulla birlikte Karadeniz'de de kar yağışları görülecek."

Kar yağışı Perşembe-Cuma var mı?

NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, soğuk havanın Mart'ın 27'sine kadar etkili olacağına dikkat çekti ve ‘‘Yarın gündüz yağmur şeklinde olacak yağış, akşama doğru sulu kara dönecek. Kar yağışı cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi devam edecek. Bu sefer biraz yumuşak taneli olacak ama cumartesi yoğunluğu biraz fazla olabilir'' dedi.

İstanbul'da yarın 17 Mart-18 Mart hava nasıl olacak?

İstanbul Mart ayının sonuna kadar doğukların etkisinde olacak. İstanbıul'da yaşayanlar soğuk havaları Nisana kadar hissedecek.Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışları İstanbul'a yeniden geliyor. Soğuk ve kar yağışlı havanın İstanbul'da 18 Mart Cuma günü başlayacağı belirtildi.

İstanbul'da soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışlarının bir kaç gün daha devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık haritasına göre İstanbul'da kar yağışlarının 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar tekrar yağacak mı? İstanbul'da Cumartesi-Pazar kar yağacak mı? 19-20 Mart İstanbul'da kar var mı?
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