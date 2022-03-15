İstanbul'a kar tekrar yağacak mı? İstanbul'da Cumartesi-Pazar kar yağacak mı? 19-20 Mart İstanbul'da kar var mı? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da yoğun kar yağışlarına neden oldu. İstanbul'da hava sıcaklıkları tam yükseliyor derken Meteoroloji'den yapılan açıklamada yeni bir kar yağışı dalgasının İstanbul'da etkisini göstereceği belirtildi. İstanbul'da 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü planı olan vatandaşlar kar yağıp yağmayacağını araştırmaya başladı.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini uzun süre hissttirdi.Son 35 yılının en şiddetli mart ayı kışı olacağı günler öncesinden açıklanmıştı. İstanbul'da 10 Mart Perşembe günü etkisini artıran kar yağışları 14 Mart Pazartesiye kadar devam etti. Hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçmesiyle vatandaşlar hafta sonu için plan yapmaya başladı. Ancak meteorolojiden vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi.

İstanbul'a kar tekrar yağacak mı?

İstanbul'un Mart ayında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceği açıklandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışları İstanbul'a yeniden geliyor. Soğuk ve kar yağışlı havanın İstanbul'da 18 Mart Cuma günü başlayacağı belirtildi.

İstanbul'da Cumartesi-Pazar kar yağacak mı?

İstanbul'da beklenen kar yağışının bir kaç gün devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık haritasına göre İstanbul'da kar yağışlarının 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da hafta sonu kar var mı?

İstanbul'da yeni haftanın son günü 18 Mart Cuma günü kar yağışları yeniden başlayacak. İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan perşembe akşamı sulu karın kara dönmesi beklendiğini belirtti. Ülke genelinde soğuk hava dalgasının Mart'ın 23'üne kadar devam edeceğini belirtti.

Kar yağışı çeştileri neler?

Kar tanelerinin şekli ve niteliğine göre değişik isimlendirmeler yapılır.

Lapa lapa: Durgun havada, çok soğuk olmayan ortamda birleşen kar tanelerinin çapı 1 cm'ye yaklaşır. İri taneler halinde gerçekleşen yağışa kuşbaşı kar veya lapa lapa adı verilir.

Sulusepken: Atmosferin üst kısımlarında fazla soğuk olmayan havada oluşan kar taneleri, yere yakın alanlarda artan sıcaklıktan dolayı erirler. Erime ile yağmur veya karla karışık yağmur oluşur. Bu yağışa sulu kar veya sulu sepken adı da verilir.

Graupel (Bulgur): Normal kar tanelerinden daha küçük, yuvarlak, sert taneciklerdir. Çevresi ince bir buz tabakası ile kaplı olan taneler yere hızlı düşer ve zıplar.

Kuru kar: Aşırı soğuk ve nem oranının düşük olduğu havalarda, çapı 1 mm'den küçük kar kristalleri oluşur. Yerde ince bir kar tabakası oluşturan kar hemen erimediğinden çevreyi ıslatmaz.

Tipi: Kar yağışının, 56 km/s'tan hızlı rüzgarlarla birlikte oluştuğu durumdur. Görüş mesafesi düşer, yürüyüş güçleşir. .