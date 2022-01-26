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İstanbul'da yarın (27 Ocak Perşembe) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? Kreşler ve ana okulları açık mı?
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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da yarın (27 Ocak Perşembe) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? Kreşler ve ana okulları açık mı?

İstanbul'da yarın (27 Ocak Perşembe) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? Kreşler ve ana okulları açık mı?

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da yarın (27 Ocak Perşembe) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? sorusu şu sıralar özel eğitimlere giden aileler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Valiliği açıkladığı son karar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarının 27 Ocak Perşembe ve 28 Ocak Cuma günleri de tatil edildiğini duyurdu. Peki İstanbul'da kreşler ve ana okulları açık mı?

44 Dakika Önce
2022-01-26 12:55:42
İstanbul'da yarın (27 Ocak Perşembe) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? Kreşler ve ana okulları açık mı?

İStanbul'da yoğun akr yağışları devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kar yağışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle özel rehabilitasyon merkezlerinin açık olup olmadığı da merak ediliyor. İstanbul'da yarın (27 Ocak Perşembe) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? Kreşler ve ana okulları tatil mi? sorusu pek çok kiş itarafından sorulmaya başlandı.

İstanbul'da yarın (27 Ocak Perşembe) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri açık mı?

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışları nedeniyle ulaşımda büyük sıkıntılar yaşandı. Ani bastıran kar yağışı nedeniyle memurlara idari izin verildi ve özel rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi. İstanbuş Valiliği 27 Ocak ile ilgili de aldığı yeni kararları açıkladı.

27 Ocak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil mi?

İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine karar verildi." İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da özel eğitim okullar bu hafta içi kapalı olacak.

İstanbul'da kreşler ve ana okulları tatil mi?

İstanbul'da MEB'e bağlı anaokulu ve kreşlerde okullar tatil edildi. Ancak bazı özel oanaokulu ve kreşlerde eğitim devam edebilir.

İstanbul 26 Ocak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? İstanbul'da kreşler ve ana okulları tatil mi?
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