İstanbul 26 Ocak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? İstanbul'da kreşler ve ana okulları tatil mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği de alınan yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. İşte İstanbul Valiliği'nin memur idari izinlerini ve özel eğitim kurumlarını ilgilendiren yeni kararları...

İstanbul 26 Ocak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? İstanbul'da kreşler ve ana okulları tatil mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği de alınan yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. İşte İstanbul Valiliği'nin memur idari izinlerini ve özel eğitim kurumlarını ilgilendiren yeni kararları...

İStanbul'da kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının devam edeceği göz önünde bulundurularak İstanbul'da yeni tedbirler alındı.

İstanbul 26 Ocak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil mi?

İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alan kar nedeniyle yeni önlemler alındığını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine karar verildi.

İstanbul'da kreşler ve ana okulları tatil mi?

İstanbul'da MEB'e bağlı anaokulu ve kreşlerde okullar tatil edildi. Ancak bazı özel oanaokulu ve kreşlerde eğitim devam edebilir.

İşte İstanbul Valiliği'nin aldığı kararların tümü

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.'' .