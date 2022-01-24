İstanbul'da uçuşlar iptal mi? İstanbul'da THY uçuşları ertelendi mi? İstanbul, şehir içi ve şehirlerarası uçuşlar iptal mi? Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hava ulaşımında da aksamalar meydana geliyor. 21 Ocak Cuma günü başlayan soğuk ve karlı hava nedeniyle İstanbul'da pek çok hava ulaşımı ertelendi. Son gelen açıklamaya göre ise İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar yoğun kar yağışı nedeniyle durduruldu.

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? İstanbul'da THY uçuşları ertelendi mi? İstanbul, şehir içi ve şehirlerarası uçuşlar iptal mi? Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hava ulaşımında da aksamalar meydana geliyor. 21 Ocak Cuma günü başlayan soğuk ve karlı hava nedeniyle İstanbul'da pek çok hava ulaşımı ertelendi. Son gelen açıklamaya göre ise İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar yoğun kar yağışı nedeniyle durduruldu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı kara yolu ulaşımlarını ve deniz ulaşımlarını etkilediği gibi hava yolu ulaşımlarında da aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da uçuşların bir kısmı iptal edilmişti. Son dakika açıklamasına göre de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak ucaklar için öenmli bir karar alındı.

İstanbul'da uçuşlar iptal mi?

İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle hava ulaşımında da olumsuzluklar yaşanıyor. Pek çok uçuk kar yağışı nedeniyle iptal edildi ve ileri bir tarihe ertelendi. Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu.

İstanbul, şehir içi ve şehirlerarası uçuşlar iptal mi?

İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlarla ilgili önemli bir karar alındı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yapılacak tüm uçuşlar durduruldu. Uçuşların havaların düzelemsinden sonra yeniden başlaması bekleniyor.