İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi mi? İstanbul'da THY uçuşları iptal mi edildi? Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da hava ulaşımlarında da büyük aksamalar yaşandı. İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu. İstanbul Havalimanı'nda uçuşların ne zamana kadar iptal edildiğine dair ise henüz açıklama gelmedi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi mi? İstanbul'da THY uçuşları iptal mi edildi? Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da hava ulaşımlarında da büyük aksamalar yaşandı. İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu. İstanbul Havalimanı'nda uçuşların ne zamana kadar iptal edildiğine dair ise henüz açıklama gelmedi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi mi?

İstanbul'da etkisini devam ettiren kar yağışlarının meydana getirdiği olumsuz hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu.

İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli

İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle hava ulaşımında da olumsuzluklar yaşanıyor. Pek çok uçuk kar yağışıa nedeniyle iptal edildi ve ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul Havalimanı hakkında

İstanbul Havalimanı (IATA: IST, ICAO: LTFM), Türkiye'nin İstanbul şehrinde hizmet veren uluslararası havalimanı. Şehrin Avrupa Yakası'nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasında yer alan havalimanı 29 Ekim 2018'de açılmıştır. İlk uçuş TK2124 koduyla 29 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya yapılmıştır. Tüm etapları tamamlandığında 76,5 km2 alana, yıllık 200 milyon yolcu kapasiteye çıkarılabilen 2 terminali ile birbirinden bağımsız altı pisti olacak şekilde hizmet verebilecektir. İnşa aşamasında iken havalimanının proje ismi İstanbul Yeni Havalimanı olarak belirlenmesine karşın, tamamlandığında adı İstanbul Havalimanı olarak açıklanmıştır. Yeni havalimanı için yapılan ihaleyi 3 Mayıs 2013'te İGA yatırımcılarının oluşturduğu Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG) cumhuriyet tarihinin en yüksek teklifi olan 22,152 milyar euroluk bir teklif ile kazanmıştır. İGA'nın 2019 yıl sonu itibarıyla ortaklık yapısı şu şekildedir: %35 Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş., %25 Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., %20 Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve %20 Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhalenin ardından, projenin temeli 7 Haziran 2014 tarihinde atılmıştır.

Havalimanı inşaatındaki çalışma koşullarının yetersizliği ve işçi ölümlerine dair haberler zaman zaman muhalif basın aracılığıyla kamuoyuna yansıtılmıştır. Ölümlerin kamuoyundan gizlendiği ve Şubat 2018 itibarıyla, 400 işçinin hayatını kaybettiği iddiaları Çalışma Bakanlığını açıklama yapmak durumunda bırakmıştır. Bakanlık açıklamasında, ölen işçi sayısının 27 olduğu belirtilmiştir. Eylül 2018'de havaalanı işçilerinin, şartların iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği geniş katılımlı eyleme, jandarmalar tarafından Toma ve biber gazı ile müdahale edilmiştir. İnşaat-İş Sendikası, eylemin ardından 600'e yakın işçinin gözaltına alındığını öne sürmüştür. .