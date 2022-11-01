İstanbul'da sosyal konuta kaç kişi başvurdu? İstanbul TOKİ ilk evim sosyal konut başvuru sayısı | Kuraya kaç kişi katılacak?

İstanbul TOKİ ilk evim sosyal konut başvuru sayısı | İstanbul'da sosyal konuta kaç kişi başvurdu? Kuraya kaç kişi katılacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde başvuru süreci sona ererken vatandaşlar da kuraların ne zaman çekileceği sorusuna yanıt arıyor. Bir yandan kuralar beklenirken bir yandan da İstanbul-İzmir-Ankara ve Bursa gibi illerde kaç kişi TOKİ sosyal konutlara başvuru yaptı? sorusuna da yanıt aranıyor. Bakan Kurum başvuru sayısına dair flaş açıklamalarda bulundu.

İstanbul TOKİ ilk evim sosyal konut başvuru sayısı | İstanbul'da sosyal konuta kaç kişi başvurdu? Kuraya kaç kişi katılacak? Milyonlarca kişi TOKİ'nin sosyal konut projelerine başvuruda bulundu. Gençlerin ve emeklilerin de oldukça yoğun bir şekilde başvuru yaptığı ilk evim sosyal konut projesinin temelleri geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile tüm illerde atıldı. 2 yıl içinde konutların hak sahiplerine teslim edilmesi beklenirken kura çekilişinin de önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor. TOKİ sosyal konut kura çekilişini bekleyen vatandaşlar bulundukları illerde sosyal konuta kaç kişinin başvurduğunu araştırmaya başladı.

İstanbul TOKİ ilk evim sosyal konut başvuru sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ ilk evim sosyal konut preojesine başvuu sayılarına dair bilgi verdi. En fazla başvurunun İstanbul için olduğunu belirten Kurum İstanbul için 1 milyon 519 bin 300 kişinin sosyal konutlara başvurduğunu açıkladı. TOKİ sosyal konut kapsamında İstanbul'da 50 bin konut yapacak ve başvuru yapanlar arasında sadece 50 bin kişi konut sahibi olacak.

İstanbul'da sosyal konuta kaç kişi başvurdu?

Yapılan açıklamalara göre 250 bin sosyal konut projesi için 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu başvurular içinde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 oldu. En yüksek başvuru da İstanbul'da geldi. İstanbul'da TOKİ sosyal konut başvuru sayısı 1 milyon 519 bin 300 kişi oldu.

İstanbul'da TOKİ kurasına kaç kişi katılacak?

Sosyal konut kapsamında en fazla konut İstanbul'da inşaa edilecek. İstanbul'da 50 bin konut yapılacak ve 2 yıl içinde teslim edielcek. Temelleri atılan projelerin kurasına ise 1 milyon 519 bin 300 kişi katılacak. Kuraya katılanlardan 50 bin kişi konut sahibi olmaya hak kazanacak. Daha sonra bu kişiler arasından 3+1 ve 2+1 daire tipleri bakımından kura yapılacak.

TOKİ sosyal konut en çok nerelerde yapılacak?

Sosyal konut en çok İstanbul'a inşa edielcek. İstanbul'da 50 bin sosyal konut olacak. Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8.650 sosyal konut yapılacak.

Sosyal konutlara başvuran genç sayısı kaç?

TOKİ ilk evimsosyal konut projesine en çok da gençler ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 genç sosyal konutlara başvuru yaptı.

Sosyal konutlara kaç emekli, engelli, gazi, şehit yakını başvurdu?

505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.