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İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa 17 Nisan hava durumu | 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da Pazar günü yağmur mu yağacak? 17 Nisan Pazar İstanbul'da hava yağmurlu mu? (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da Pazar günü yağmur mu yağacak? 17 Nisan Pazar İstanbul'da hava yağmurlu mu? (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da Pazar günü yağmur mu yağacak? 17 Nisan Pazar İstanbul'da hava yağmurlu mu olacak? (İstanbul hava durumu 17 Nisan Pazar) Havalar yaaş yavaş ısınmaya başladı ve hafta sonu için vatandaşlar plan yapar oldu. Düğün, nikah ve nişan gibi etkinlikleri pazar günü açık havada yapacak olanları üzecek bir gelişme yaşandı. Meteoroloji pazar günü için İstanbulluları uyardı. Peki İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü sağanak yağmur bekleniyor.

30 Dakika Önce
2022-04-16 10:23:20
İstanbul'da Pazar günü yağmur mu yağacak? 17 Nisan Pazar İstanbul'da hava yağmurlu mu? (İstanbul hava durumu)

İstanbul'da Pazar günü yağmur mu yağacak? 17 Nisan Pazar İstanbul'da hava yağmurlu mu olacak? soruları İstanbul'da yaşayanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da Pazar günü dışarıda planı olanlar Meteoroloji'nin açıklaması ile üzüldü. Havalar tüm kentlerimizde ısınmaya başlamışken İstanbul için flaş bir uyarı geldi...

İstanbul'da Pazar günü yağmur mu yağacak?

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü yağmur yağacak. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar yağmura karşı tedbirli olmalarında fayda var. İstanbul'da pazar günü başlayacak olan yağışların bir kaç gün sürmesi beklenyor.

17 Nisan Pazar İstanbul'da hava yağmurlu mu olacak?

İstanbul 17 Nisan Pazar gününe yağmurla uyanacak. Sağanak şeklinde yağması beklenen yağmur etkisini hemen yitirmeyecek. Yağmurlu hava İstanbul semalarında çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

17 Nisan Pazar İstanbul hava durumu

İstanbul'da pazar günü yağmur yağacak. 3 gün boyunca sürecek olan yağmur kentte hava sıcaklıklarını çok fazla düşürmeyecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarını mevsim normallerin civarında devam edeceği öngörülüyor.

hava_durumu_İstanbul_17_Nisan_Pazar_günü_yağmur

Cumartesi hava durumu

16 Nisan cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve ye yer güneşli bir gün yaşanacak. Ülkenin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa 17 Nisan hava durumu | 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
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