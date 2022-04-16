İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa 17 Nisan hava durumu | 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Bahar aylarının gelmesiyle havalar ısınmaya başladı. Meteoroloji'den yapılan uyarılarda Nisan ayında kar yağışı olabileceği şeklindeydi. Kar yağışları bazı noktalarda etkili oldu. İstanbul-İzmir-Ankara ve Bursa'da yaşayanlar hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü hava güneşli mi?

İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa 17 Nisan hava durumu | 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Bahar aylarının gelmesiyle havalar ısınmaya başladı. Meteoroloji'den yapılan uyarılarda Nisan ayında kar yağışı olabileceği şeklindeydi. Kar yağışları bazı noktalarda etkili oldu. İstanbul-İzmir-Ankara ve Bursa'da yaşayanlar hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü hava güneşli mi?

Bahar ayları yüzünü göstermeye başladı. Güneş ülke genelinde kentleri ısıtmaya devam ederken vatandaşlar da yaşadığı illlerdeki hava durumlarını araştırmaya başladı. Meteorololoji yeniden yağışlı hava uyarısında bulundu. İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü için plan yapan vatandaşlar da yarın yağmur yağacak mı? sorusuna yanıt arıyor.

17 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan haritalı hava tahminine göre sağanak yağışın yurdun büyük bölümünde perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde, 2 ilâ 5 derece artıyor.

İstanbul'da Paar günü yağmur yağacak mı?

İstanbul'da cumartesi günü güneşli ve açık hava etkisini gösterecek. İstanbul'da 17 Nisan pazar günü plan yapanları üzecek bir gelişme duyuruldu. Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da yarın yapmur bekleniyor. Pazar günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu`nun batısında bahar yağmurları etkili olacak.

İstanbul-İzmir-Ankara-Bursa 17 Nisan hava durumu

Ankara 17 Nisan Pazar hava durumu: 20, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İstanbul 17 Nisan Pazar hava durumu: 17, Az bulutlu, yağmurlu.

İzmir 17 Nisan Pazar hava durumu: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu.

Meteoroloji nedir?

Meteoroloji veya Hava bilgisi, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalı. Türkçeye, Fransızca météorologie sözcüğünden geçmiştir. Ayrıca meteoroloji bilimi, Dünya'daki atmosferin (diğer gezegenler de dahil olabilir) her türlü fiziksel, dinamik ve kimyasal durumuyla ve yeryüzüne yakın atmosfer ile etkileşimleriyle ilgilenmektedir.

Atmosferin özellikle alt katmanlarında meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini nedenleriyle inceler ve kısa dönemli tahminler yapmayı amaçlar. Matematik, coğrafya, istatistik ve fizikten yararlanır. .