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İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak?
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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak?

İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak?

İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak? 17 Nisan Pazar günü İstanbul'un pek çok caddesi araç trafiğine geçici olarak kapatılacak. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabının yapılacağı İstanbul'da yarışçıların güvenliği açısından yollarda araç trafiği kapatılacak. 17 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar köprünün ne zaman kapatılacağını ve saat kaçta açılacağını merak ediyor.

7 Dakika Önce
2022-04-14 19:01:42
İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak?

İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak? 17 Nisan Pazar günü İstanbul'un pek çok caddesi araç trafiğine geçici olarak kapatılacak. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabının yapılacağı İstanbul'da yarışçıların güvenliği açısından yollarda araç trafiği kapatılacak. 17 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen vatandaşlar köprünün ne zaman kapatılacağını ve saat kaçta açılacağını merak ediyor.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da koşulacak. İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü yarış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbulluların en önemli ulaşım güzergahları kısa süreliğine trafiğe kapatılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/1) girecek olan adayların da kapalı yollara karşı dikkatli olmaları istendi. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle kapalı olacak yollar şunlar...

İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı?

Öte yandan Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile her iki yakada D-100 karayolunun bazı bölümleri de trafiğe kapalı olacak. Sürücüler kapalı yollara alternatif güzergahları kullanabilecekler.

Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak?

Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır. D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekr.)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.30

Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.45

İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü hangi yollar kapalı?

Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde yer alan yarış güzergahı ile bu yollara çıkan cadde ve sokaklar, organizasyon süresince araç trafiğine kapatılacak. Yarışın belirli aşamalarında kontrollü araç geçişine izin verilecek.

İstanbulda 17 Nisan Pazar günü hangi yollar kapalı

17 Nisan Pazar günü Avrasya Tüneli kapalı mı açık mı? Avrasya Tüneli saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak? Avrasya Tüneli açıldı mı?
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