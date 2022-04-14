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TIMETURK / GENEL / 17 Nisan Pazar günü Avrasya Tüneli kapalı mı açık mı? Avrasya Tüneli saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak? Avrasya Tüneli açıldı mı?

17 Nisan Pazar günü Avrasya Tüneli kapalı mı açık mı? Avrasya Tüneli saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak? Avrasya Tüneli açıldı mı?

17 Nisan Pazar günü Avrasya Tüneli kapalı mı açık mı? Avrasya Tüneli saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak? Avrasya Tüneli açıldı mı? 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da koşulacak. Bu nedenle İstanbul'da bazı yollar 17 Nisan'da trafiğe kapatılacak. Sürücü adayları için günler öncesinden duyuru yapıldı ve alternatif yollar belirlendi. 17 Nisan'da yola çıkacak olan sürücüler Avrasya Tüneli'nin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor.

1 Saat Önce
2022-04-14 16:15:52
17 Nisan Pazar günü Avrasya Tüneli kapalı mı açık mı? Avrasya Tüneli saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak? Avrasya Tüneli açıldı mı?

17 Nisan Pazar günü Avrasya Tüneli kapalı mı açık mı? Avrasya Tüneli saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak? Avrasya Tüneli açıldı mı? 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da koşulacak. Bu nedenle İstanbul'da bazı yollar 17 Nisan'da trafiğe kapatılacak. Sürücü adayları için günler öncesinden duyuru yapıldı ve alternatif yollar belirlendi. 17 Nisan'da yola çıkacak olan sürücüler Avrasya Tüneli'nin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor.

İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü yollar geçici süreliğine trafiğe kapatılacak. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı kapsamında kapanacak olan yollar kısa süre sonra araç geçişlerine yeniden açılacak. Bisiklet konvoyunun geçeceği için kapanacak olan yollar için alternatif güzergahlar da belirlendi.

17 Nisan Pazar günü Avrasya Tüneli kapalı mı açık mı?

İstanbul'da bazı yollar yarış nedeniyle kapatılacak. Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır.

Avrasya Tüneli saat kaçta kapanacak, kaçta açılacak?

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da Avrasya Tüneli'nin de kısa süreliğine kapatılması bekleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.30

Avrupa – Asya İstikameti (Kapama saati 08.30-….)

Asya – Avrupa İstikameti (Kapama saati 09.30-….)

D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekr.)

17 Nisan Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar neden kapalı, ne zaman açılacak? (Fatih,Beşiktaş,Beyoğlu,Sarıyer)
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