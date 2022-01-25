İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? İETT otobüs, metrobüs, metro devam ediyor mu? İETT seferleri iptal mi edildi? sorusunu şu sıralar pek çok İstanbullu soruyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle en çok da trafikte olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı ile birlikte kapanan yollarda işlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar dakikalarca otobüs beklemek zorunda kaldı. Peki İstanbul'da İETT otobüs seferleri devam ediyor mu? İstanbul'da minibüsler çalışıyor mu?

İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? İETT otobüs, metrobüs, metro devam ediyor mu? İETT seferleri iptal mi edildi? sorusunu şu sıralar pek çok İstanbullu soruyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle en çok da trafikte olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı ile birlikte kapanan yollarda işlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar dakikalarca otobüs beklemek zorunda kaldı. Peki İstanbul'da İETT otobüs seferleri devam ediyor mu? İstanbul'da minibüsler çalışıyor mu?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini artırarak devam ediyor. Kışın soğuk yüzü İstanbul'da uzun süre sonra ilk kez bu kadar net görüldü. İstanbul'da Cuma günü başlayan kar yağışıları devam ediyor. İstanbul'da trafikte kalan vatandaşlar karlı havada İETT seferlerinin devam edip etmediğini merak ediyor.

İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?

İstanul'da İETT seferleri devam ediyor. Vatandaşlara hizmet vermek için hummalı bir şekilde çalışan İETT personeli kar nedeniyle kapanan yollarda bazen duraklara geç kalabiliyor. İETT metro ve metrobüs seferleri ise planlandığı gibi devam ediyor.

Özel araçlara trafiğe çıkma yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan husisi otomobillerle trafiğe çıkmaya dair önemli bir karar duyuruldu. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Şehirde olumsuz hava koşullarının devam emektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek." Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan bir uyarı daha geldi. Yerlikaya Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

25 Ocak Salı Marmaray seferleri bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da Marmaray seferlerine dair açıklama geldi. Açıklamada "Yolcularımıza önemli duyuru; İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının şehir ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Bakanlığımıza bağlı @Marmaraytcdd seferleri sabaha kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan kar açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da son durumu açıkladı. İmamoğlu şunları söledi: ''Kar kalınlığının 80 santimi bulan bölgelerimiz var. Bazı yığılmalarla bazı bölgelerde 1 metreyi aşan yoğunluğa ulaştı. Kar yağışı bugün de etkili olacak uyarılara dikkat edelim. En yoğun kar alan bölgemiz Arnavutköy. İBB olarak TEM Mahmutbey bize ait değil şurası bize ait değil demeden katkı sunmaya sıkıntıyı en az indirme çabası sürdürülmüştür. Beylikdüzü TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir. Onun dışında bütün akış sağlanmıştır."

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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