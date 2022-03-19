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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da motosiklet (moro kurye) yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 19 Mart Cumartesi moto kuryelerin çalışması yasak mı?

İstanbul'da motosiklet (moro kurye) yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 19 Mart Cumartesi moto kuryelerin çalışması yasak mı?

İstanbul'da motosiklet (moro kurye) yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 19 Mart Cumartesi moto kuryelerin çalışması yasak mı? İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle kentte yeni önlemler alındı. Bu kapsamda sürücülerin can ve mal güvenliği gözetilerek motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Moto kurye olarak çalışabn binlerce kişi bu yasaktan etkilendi. Peki moto kurye yasağı ne zaman bitecek? Motosiklet yasağı Cumartesi günü var mı?

32 Dakika Önce
2022-03-19 10:14:34
İstanbul'da motosiklet (moro kurye) yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 19 Mart Cumartesi moto kuryelerin çalışması yasak mı?

İstanbul'da kar yağışları yoğun şekilde devam ederken kent geneli ile ilgili yeni kararlar alındı. Daha önce okulların tatil edilmesine ve engelli,hamile kamu personellerine de idari izin verilmesine karar verilmişti. İstanbul Valiliği kar yağışının devam ettiği İstanbul'da alınan yeni önlemleri duyurdu.

19 Mart Cumartesi moto kurye yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motosiklet yasağına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, dün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasak olduğunu belirtmişti.

İstanbul'da motosiklet (moro kurye) yasağı bitti mi, devam ediyor mu?

İstanbul'da motokurye yasaklarının devam ettiği beliritiliyor. Motosiklet ve moto kurye yasağının havaların durumuna göre valilik izni ile ilerleyen günlerde serbest bırakılması bekleniyor. İstanbul'da yoğun kar yağışlarının pazartesiye kadar yağması bekleniyor.

İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 'Turuncu' alarm verildiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 03.00-06.00 arası kar
06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı beklenildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19-25 Mart için yayınladığı haftalık rapora göre kar yağışının pazartesi günene kadar sürmesi bekleniyor. Pazartesi günü sulu kara döneceği tahmin edilen yağışların salı günü yerini yağmura bırakacağı öngörülüyor.

İstanbul'da bugün motosiklet kullanımı ve moto kurye yasaklandı mı? İstanbul'da motokurye yasağı başladı mı? (18 Mart-19 Mart)
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