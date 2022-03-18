İstanbul'da bugün motosiklet kullanımı ve moto kurye yasaklandı mı? İstanbul'da motokurye yasağı başladı mı? (18 Mart-19 Mart) İstanbul için uyarı üstün uyarı yapılırken kar yağışları da etkisini göstermeye başladı. Sibirya üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da kar yağışlarına yönelik yeni tedbirler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika duyurusunda motosiklet ve moto kurye yasağının uygulanacağı saati duyurdu. Peki moto kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul'da motosiklet yasağı başladı mı?

İstanbul'da bugün motosiklet ve moto kurye yasaklandı mı? İstanbul'da motokurye yasağı başladı mı? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyordu. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışları nedeniyle kentte okullar tatil edilmiş, hamile ve engelli kamu personellerine de idari izin verilmişti. Yoğun kar yağışını bekleyen İstanbul'da ekipler de hazırlıklarını tamamladı. 18 Mart Cuma günü akşam saatleri için İstanbul'a kritik uyarı geldi.

İstanbul'da bugün motosiklet kullanımı ve moto kurye yasaklandı mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya günler öncesinden uyarısı yapılan kar yağışlarına ilişkin flaş bir duyuru yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşlara uyarıda bulunan Yerlikaya şunları söyledi: "18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim."

İstanbul'da motokurye yasağı başladı mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da motosiklet ve moto kuryelerin çalışmasının yasaklanacağını duyurdu. Yerlikaya "18 Mart saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak olacak" dedi.

Hafta sonu (19 Mart Cumartesi-20 Mart Pazar) moto kurye (motosiklet) yasağı devam eder mi?

Haffta sonu kar yağışlarının durumuna göre moto kurye ve motosiklet yasağının devam edip edilmeyeceğine karar verilecek. Kar yağışlarının Cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği belirtiliyor. Büyük bir olaslıkıla 19 Mart'ta motosikletlerin trafiğe çıkış yasağı devam edebilir.