İstanbul'da kurban pazarları nerelerde hangi ilçelerde var? 2021 İstanbul kurbanlık pazarları listesi

2021 İstanbul kurbanlık pazarları listesi |İstanbul'da kurban pazarları nerelerde hangi ilçelerde var? 2021 Kurbanlık pazarları İstanbul'un hangi ilçelerinde var? Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanını almak için kurbanlık pazarlarına gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da kurban pazarlarının yerlerini araştırmaya başladı. İstanbul'da kurban pazarları nerede var? İstanbul Anadolu yakası kurban pazarı nerelerde? İstanbul Avrupa yakası kurban satış yerleri ve kesim yerleri hangi ilçelerde?

2021 İstanbul kurbanlık pazarları listesi | İstanbul'da kurban pazarları nerelerde hangi ilçelerinde var? 2021 Kurbanlık pazarları İstanbul'un hangi ilçelerinde var? Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanını almak için kurbanlık pazarlarına gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da kurban pazarlarının yerlerini araştırmaya başladı. İstanbul'da kurban pazarları nerede var? İstanbul Anadolu yakası kurban pazarı nerelerde? İstanbul Avrupa yakası kurban satış yerleri ve kesim yerleri hangi ilçelerde?

Milyonlarca müslüman kurban bayramının yakşamasıyla kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlık pazarlarına gitmeye başladı. Kurbanlıklar bu sene de cep yakıyor. Koronavirüs ile ekonomik olarak darbe yiyen vatandaş kurban fiyatlarının pahalılığı nedeniyle diğer kurban pazarlarını da gezmek istiyor. Peki İstanbul'da kurban pazarları nerde var? İstanbul'un hangi ilçelerinde kurban pazarları var? İstanbul Avrupa yakası kurban pazarları ve İstanbul Anadolu yakası kurban pazaraları hangi ilçelerde kurulacak? İşte 2021 kurban pazarları listesi...

İSTANBUL'DA KURBAN PAZARLARI NERELERDE VAR?

20 Temmuz'da başlayacak olan Kurban bayramı için İstanbul'a kurbanlıkların girişi başladı. Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu girişleri Mecidiye gişeleri denetim noktasında, Kuzey Marmara Otoyolu çıkış gişeleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller sıklaştırıldı. Ekipler kurbanlıkların veteriner raporlarını detaylıca inceledi. Kurbanlıklar daha sonra kurban pazarlarına doğru yola devam etti. Peki kurban pazarları İstanbul'da nerelerde olacak? İstanbul'un hangi ilçesinde kurban pazarları var? İstanbul'da kurban pazarları nerelerde kurulacak?

2021 İBB KURBAN SATIŞ YERLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuş olan kurban satış ve kesim alanları 2017 yılı itibariyle şirketimiz tarafından işletilmeye başlanmıştır. Kurban satış ve kesim alanlarımızda son teknolojiye uygun kesim ekipmanları kullanılmaktadır. Alanlarımızda kafeterya, idari ofisler, mescit, tuvalet ve duş gibi tüm sosyal imkanlar mevcuttur.

Anadolu Yakası Kurban Kesim Yerleri

Sancaktepe

Ataşehir

Pendik

Avrupa Yakası Kurban Kesim Yerleri

Kayaşehir

Alibeyköy

Avcılar

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