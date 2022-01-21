İstanbul'da kar ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kar yağışı 21 Ocak'ta başlayacak. 21 Ocak Cuma günü İstanbul'a giriş yapacak olan kar yağışı uzun süre İstanbul'da etkisini gösterecek. AKOM ve AFAD'dan da yoğun kar yağışlarına yönelik peş peşe uyarılar yapılmaya başlandı. İstanbul'da işe giden ve oldukça zorlanan vatandaşlar da kar yağışının ne zaman biteceğini merak ediyor.

İstanbul'da kar ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kar yağışı 21 Ocak'ta başlayacak. 21 Ocak Cuma günü İstanbul'a giriş yapacak olan kar yağışı uzun süre İstanbul'da etkisini gösterecek. AKOM ve AFAD'dan da yoğun kar yağışlarına yönelik peş peşe uyarılar yapılmaya başlandı. İstanbul'da işe giden ve oldukça zorlanan vatandaşlar da kar yağışının ne zaman biteceğini merak ediyor.

Soğuk hava dalgası Türkiye'nin batısından soğsusuna, kuzeyinden güneyine kadar pek çok bölgesinde kendisini hissettirmeye başladı. İstanbul için de aylardır beklenen kar yağışı da 21 Ocak'tan itibaren kentte etkisini gösterecek. İstanbul'da kar kalınlığının 40 cm'ye kadar uılaşması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun olması beklenen kar yağışlarının İstanbul üzerinde uzun süre kalacağı açıklandı.

İstanbul'da kar ne zaman bitecek?

21 Ocak günü karnelerini alan öğrenciler tatil için plan yapmaya başladı. Ancak İstanbul'da tatil planlarını sekteye uğratabilecek bir kar yağışı beklendiği açıklandı. İstanbul'da 21 Ocak Cuma günü başlayacağı tahmin edilen kar yağışının oldukça şiddetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da kar yağışının ne zaman biteceğini, kaç gün süreceğini merak edip araştırıyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre kar yağışı İstanbul'da 5-6 gün sürecek. Aralıklı olarak Şubat ayının başına kadar sürmesi de beklenen kar yağışının oldukça şiddetli geçeceği de belirtiliyor.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ve AKOM'dan İstanbul'da kar yağışına ilişkin önemli uyarılar geldi. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'da kar yağışının 5-6 gün sürmesi bekleniyor. 5-6 gün boyunca İstanbul semalarından kar yağışı eksik olmayacak. Yapılan açıklamalara göre İstanbul'da kar yağışının 26 Ocak-27 Ocak'a kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM: İstanbul'da yoğun kar bekleniyo

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'dan İstanbul'a beklenen kar yağışan ilişkin önemli bir açıklama geldi. AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü açıklamasında “Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor.” dedi.

Kar kalınlığı 40 cm'yi bulacak

NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan İstanbul'da akr yağışına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "21 Ocak günü rüzgar karayele dönecek ve karayel ile birlikte kar yağışları İstanbul'da görülecek. Önce Edirne'de başlayacak olan kar yağışı 21 Ocak günü akşamı kara çevirecek. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 cm'ye kadar çıkabilir."