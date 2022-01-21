İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar ne kadar devam edecek? Meteoroloji günler öncesinden İstanbul'a kar geleceğini vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini açıklamıştı. AKOM ve AFAD'dan da İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili önemli duyurular geldi. Yapılan açıklamalara bakılırsa kar yağışı uzun süre İstanbul semalarından eksik olmayacak. İstanbullular da kar yağışının ne zaman biteceğini merak edip araştırıyor. 21 Ocak Cuma günü başlayacak olan kar yağışının yaklaşık olarak 5 gün sürmesi tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul'da kar ne kadar devam edecek? sorusu şu sıralar pek çok İstanbullu tarafından merak ediliyor. İstanbul'a aylardır beklenen kar yağışı nihayet geldi. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre kar yağışı uzun süre İstanbul'da etkisini gösterecek. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının daha şiddetli olması bekleniyor. İşe gidecek olan vatandaşlar kar yağışı nedeniyle oldukça zorluk çekiyor. Vatandaşlar İstanbul'da kar yağışının ne zaman biteceğini merak edip araştırmaya başladı bile.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul'a kar yağışının 21 Ocak Cuma akşamı başlaması bekleniyor. Okulların tatil olması ile tatil planı yapacak olan öğrenciler ve veliler de planlarını kar yağışına göre yapmak istiyor. İstanbul'da kar ne kadar devam edecek? İStanbul'a kar kaç gün yağacak? gibi sorular pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul'da kar yağışının 5-6 gün sürmesi bekleniyor. 5-6 gün boyunca İstanbul semalarından kar yağışı eksik olmayacak.

İstanbul'da kar ne kadar devam edecek?

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ve AKOM'dan İstanbul'da kar yağışına ilişkin önemli uyarılar geldi. AFAD açıklamasında "Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu." dedi. Yapılan açıklamalara göre İstanbul'da kar yağışının 26 Ocak-27 Ocak'a kadar devam etmesi bekleniyor.

AFAD: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın

AFAD'dan yoğun kar yağışlarına ilişkin "dışarı çıkmayın" uyarısı geldi. AFAD açıklamasında "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı."

AKOM: İstanbul'da yoğun kar bekleniyo

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'dan İstanbul'a beklenen kar yağışan ilişkin önemli bir açıklama geldi. AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü açıklamasında “Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor.” dedi. .