İstanbul'da bugün otobüsler ücretsiz mi? İETT otobüsleri 4 -5 Haziran'da AUZEF-LGS sınava girenlere bedava mi? AUZEF-LGS öğrencilerine otobüs, metrobüs, ücretsiz mi?

İstanbul'da bugün otobüsler ücretsiz mi? İETT otobüsleri 4 Haziran-5 Haziran'da AUZEF-LGS sınava girenlere bedava mi? AUZEF-LGS öğrencilerine otobüs, metrobüs, ücretsiz mi? soruları bugün ve yarın sınava girecek olan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin İETT'den gelen açıklama öğrencileri sevindirdi. Yapılan duyuruda 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü İstanbul'da Belediyeye ait toplu taşıma araçlarının AUZEF-LGS sınava sınava girecek olanlara ücretsiz olacağı belirtildi.

İstanbul'da bugün otobüsler ücretsiz mi? İETT otobüsleri 4 Haziran-5 Haziran'da AUZEF-LGS sınava girenlere bedava mi? AUZEF-LGS öğrencilerine otobüs, metrobüs, ücretsiz mi? soruları bugün ve yarın sınava girecek olan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin İETT'den gelen açıklama öğrencileri sevindirdi. Yapılan duyuruda 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü İstanbul'da Belediyeye ait toplu taşıma araçlarının AUZEF-LGS sınava sınava girecek olanlara ücretsiz olacağı belirtildi.

İstanbul'da on binlerce kişini kayıtlı olduğu AUZEF'in final sınavları 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü yapılcakç. Ayrıca yüz binlerce kişi hafta sonu Türkiye'nin en geniş katılımıs sınavlarından biri olan LGS'ye girecek. Sınav gününün gelmesiyle vatandaşlar İstanbul'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu.

İstanbul'da bugün otobüsler ücretsiz mi?

AUZEF ve LGS sınavlarına hafta sonu girecek olan öğrencileri sevindiren açıklama geldi. İETT'den yapılan açıklamada 4 Haziran ve 5 Haziran tarihlerinde sınava gidecek olan öğrencilere İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler ücretsiz olacak.

İETT otobüsleri 4 -5 Haziran'da AUZEF-LGS sınava girenlere bedava mi?

Sınav haftalarına girilmişken İstanbul'da toplu taşımalarla ilgili önemli karar alındı. 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavları'na (AUZEF) yapılacak. Bu sınavlara girecek olan öğrencilere İstanbul'da İETT otobüsleri ücretsiz olacak.

AUZEF-LGS öğrencilerine otobüs, metrobüs, ücretsiz mi?

Sınavlara katılacak olan binlerce öğrenciyi sevindiren açıklama İETT'den geldi. AUZEF ve LGS sınavlarına katılmak üzere yola çıkanlara Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

İETT ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınavdan iki saat önce başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınavdan sonra iki saat daha devam edecek.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur. .