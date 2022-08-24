İstanbul'da dolu hangi ilçelerde yağacak? İstanbul dolu yağışı ne zaman saat kaçta? Dolu araçlara zarar verir mi?

İstanbul'da dolu hangi ilçelerde yağacak? Dolu yağışı ne zaman saat kaçta? İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında dolu yağacak mı? İstanbul için beklenen şiddetli yağış uyarısı AKOM tarafından geldi. Son dakika kodu ile duyurulan şiddetli sağanak yağış haberi ile dolu yağışına da dikkat çekildi. Çatı uçmaları ve dolu yağışına karşı İstanbulluların tedbirli olmaları istendi. Aracı ile 24 Ağustos'ta dışarıda olan İstanbullular dolu yağışının ne zaman, saat kaçta ve hangi ilçelerde yağacağını araştırmaya başladı.

AKOM'dan İstanbul'a sağanak yağmur, fırtına ve dolu yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar AKOM'un uyarısı ile endişelendi. Dolu yağışının da beklendiği kentte özellikle araç sahipleri yağışların ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İstanbul'da dolu hangi ilçelerde ve mahallede yağacak? İstanbul dolu yağışı ne zaman saat kaçta? Dolu araçlara zarar verir mi? Dolu yağışı ne zaman bitecek? gibi sorular İstanbullular tarafından sorulmaya başlandı.

İstanbul dolu yağışı ne zaman saat kaçta?

AKOM'dan İstanbullulara yapılan uyarıda dolu yağışına dair saat verildi. İstanbul 24 Ağustos dolu yağışının öğleden sonra başlayacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

İstanbul'da dolu hangi ilçelerde yağacak?

Dolu yağışının İstanbul'da hangi ilçelerde ve mahallelerde olacağına ilişkin ise detay verilmedi. İstanbul'da yaşayanlar öğle saatlerinden sonra mümkün olduğunca araçlarını korunaklı bölgelere çekmelerinde fayda var.

Dolu araçlara zarar verir mi?

Geçtiğimiz yıllarda yağan dolu yağışları araçlara, ekinlere, tarlalara ve seralara büyük zarar vermişti. Beklenen dolu yağışının büyüklüğü konusunda henüz bir detay gelmedi ancak Tekirdağ'da fındık büyüklüğünde dolu yağışlarının olduğu haberleri geldi.

Çatı uçmalarına karşı dikkat!

AKOM açıklamasında şunları söyledi: "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor”

Dolu nedir, nasıl oluşur?

Dolu, bir yağış türü. Kule tipi bulutlardaki düşey hava sirkülasyonuna kapılan bulut damlacıklarının bulut içindeki 0 ile -40 derece santigrat seviyelerini geçerken (donma ve erimeler ile) tabaka tabaka büyümesi ile oluşur.

Bulut içinde düşey hava sirkülasyonunu ve yerçekimini yenerek yere düşen dolu taneleri bulut ile yer arasındaki hava sıcaklığından çok fazla etkilenmez. Ama bulut tabanından ayrılan kar kristalleri içinden geçtiği hava tabakasının sıcaklığına göre, kuşbaşı kara, granül şeklindeki kara, sulusepkene, yağmura veya donan yağmura dönüşebilir.

Yağmur damlaları fırtına nedeniyle donar. Yere doğru inerken hava akımları bunları bir aşağı bir yukarı sürükleyerek daha büyük buz parçaları hâline getirir. Ağırlaşan buz parçaları yere düşer. Buna dolu denir.