İstanbul'da bugün minibüsler çalışıyor mu? İstanbul'da bu akşam dolmuş var mı? 12 Mart Cumartesi-13 Mart Pazar dolmuşlar çalışıyor mu? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da kar yağışına neden oluyor. İstanbul'da kar yağışları en çok da yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yoğun kar yağışları devam ederken işe ve hastane gibi yerlere gitmek zorunda olan vatandaşlar otobüs ve minibüslerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki 12 Mart ve 13 Mart'ta İstanbul'da otobüsler ve minibüsler var mı?

İstanbul'da soğuk havalar bir kaç gündür etkisini gösteriyor. İstanbul'da yaşanan kar yağışları nedeniyle trafikte de vatandaşlar oldukça zorlandı. Toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüslerin geç gelmesi ile işlerine gecikti. Dakikalarca yolda otobüs ve minibüs bekleyen İstanbullular İstanbul'da bugün minibüsler çalışıyor mu? İstanbul'da bu akşam dolmuş var mı? 12 Mart Cumartesi dolmuşlar çalışıyor mu? sorularına yanıt aramaya başladı. İETT otobüs seferleri ile ilgilii ALO 153'ü arayarak bilgi alan vatandaşlar minibüs ve dolmuş seferlerinin olup olmadığı araştırılıyor.

İstanbul'da bugün minibüsler (dolmuş) çalışıyor mu?

İstanbul'da minibüsler çalışmaya devam ediyor. Ancak ani bastıran kar yağışları minibüslerin ulaşımında aksamalara neden olabilir. Yolların durumuna göre minibüsler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Bazı ara yollarda yolların kapalı olması nedeniyle dolmuşlar güzargah değişikliği yapmış olabilir. Minibüse binmek isteyen vatandaşlar açık yollarda ve ana yollarda beklemelerinde fayda var.

İstanbul'da bu akşam dolmuş var mı? 12 Mart Cumartesi

İstanbul'da 12 Mart Cumartesi günü kar yağışlarının en şiddetli günü olacağı açıklandı. 12 Mart Cumartesi günü İstanbul'da minibüs ve dolmuşlar çalışmaya devam edecek.

İstanbul'da bugün İETT otobüsleri çalışıyor mu?

İstanbıl Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İETT seferlerine dair açıkamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Toplu taşıma konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi raylı sistemler gece 2'ye kadar İETT hatlarımız devam ediyor. Sadece T5 hattımızda Alibeyköy-Eminönü hattında bir kısım özellikle raylardan enerji alan bir hat olduğu için Kar yığıntısı oluşan noktalardaki kesintiden ötürü orada bir sıkıntı yaşanıyor. Ama o hatta da İETT'miz otobüs seferlerimiz bu mağduriyeti gidermek için ek seferlerle vatandaşlarımızı destekliyorlar" diye konuştu.