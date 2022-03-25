İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? 27 Mart Pazar yollar ne zaman açılacak? Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu neden kapalı? N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle İstanbul'da 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar günleri vatandaşın sıkça kullandığı yollar belli saatler arasında trafiğe kapalı olacak. İstanbul'da 26 Mart ve 27 Mart'ta kapalı yolların alternatifleri de açıklandı.

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? 27 Mart Pazar yollar ne zaman açılacak? Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu neden kapalı? N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle İstanbul'da 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar günleri vatandaşın sıkça kullandığı yollar belli saatler arasında trafiğe kapalı olacak. İstanbul'da 26 Mart ve 27 Mart'ta kapalı yolların alternatifleri de açıklandı.

İstanbul'da hafta sonu maraton heyecanı yaşanacak. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu kapsamında binlerce kişi İstanbul sokaklarını koşarak geçecek. İstanbul Yenikapı Miting Alanı'ndaki otobüs durağından başlayacak koşuda sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne gelen sporcular, köprü sonundaki ışıklardan U dönüşü yaparak Fatih'e ilerleyecek. Haliç Köprüsü'ne gelmeden yapılacak U dönüşü ile sahil yolunda ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek.

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı?

Kapanacak olan sahil yolunu kullanan otobüsler için alternatif güzergâh belirlendi. 27 Mart Pazar günü 07.00-14.50 saatleri arasında Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapalı olacaktır.

Nefesleri kesecek

Erkeklerde en iyi yarı maraton dereceleri 59 dakikanın altında olan Daniel Mateiko (58:26) ve Rodgers Kwemoi (58:30) Tarihi Yarımada'da kozlarını paylaşacak. Kadınlarda ise geçtiğimiz yıl N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu'nu 3. sırada tamamlayan Hellen Obiri (1:04:22) yeniden İstanbul'da koşacak. Türk erkek elit atletler Aras Kaya, Ramazan Özdemir, Halil Yaşın, Ömer Alkanoğlu, Kenan Sarı, Mahkum Değer, İslam Taşçı ve Süleyman Bekmezci podyum için yarışacak. Türk kadın elit atletler Yasemin Can, Fatma Karasu, Meryem Erdoğan, Nuran Satılmış, Duygu Turgut Boyan ve Gizem Nur Keskin Tarihi Yarımada'daki yarışta Türkiye'yi temsil eden isimler olacak.

N Kolay Maratonu programı

07:00 Parkurun araç trafiğine kapatılması

08:00 Paten start

08:40 10K start

10:00 Elit atlet ve 21K start

11:30-12:00 Ödül töreni

14:00 Etkinliğin sona ermesi .