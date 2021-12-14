İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Kış aylarına girildiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Kış soğuğunu yaşamayan başlayan İstanbul için de yılın ilk kar uyarısı yapıldı. İstanbullular Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? sorularını sormaya başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren ise İstanbul ve çevresinde ilk kar yağışı görülebilir.

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Batı Karadeniz bölgeisin batı kesimleri için kritik uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmininde İstanbul için de kritik uyarıyı yaptı. İstanbul'a yılın ilk karının düşeceği tarih de açıklandı. İstanbul'da karın yağmasını bekleyenler İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna yanıt ararken açıklama Meteoroloji'den geldi. İşte İstanbul'a karın yağacağı tarih...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

MGM'nin internet sitesinde yer alan aylık ve haftalık tahminlere göre ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde olan kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.

İstanbul'a bu sene yoğun kar bekleniyor

Uzmanların değerlendirmesine göre İstanbul'da bu sene yoğun bir kar yağışı olması muhtemel görünüyor. İstanbul'da geçen sene ilk kar 14 Ocak 2021'de yağmıştı. İstanbul'da genellikle kar yağışları Aralık sonu ile ocak ayının başı ve ortası gibi başlıyor. Bu sene de bu aylarda İstanbul'a kar yağması muhtemel görünüyor. Eldeki meteoroloji veriler ve uzmanların değerlendirmelerine bakılırsa İstanbul'da bu kış iyi bir kar yağışı görülebilir.

İstanbul'a sarı kodlu uyarı

MGM'den yapılan uyarıya göre bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, ve Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, "Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.