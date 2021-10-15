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TIMETURK / GENEL / İstanbul'a kar yağacak mı? 2021-2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? 2021-2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Havaların yavaş yavaş soğuması ile kombiler de yakılmaya başlandı. Kış aylarının en büyük gideri doğalgaz faturaları da yavaş yavaş şişiyor. Çoğumuz havaların soğumasını istemiyiz ancak çocuklar ve öğrenciler karın yağmasını dört gözle bekliyor. Karla eğlenmeyi özleyen İstanbullular şimdiden İstanbul'a kar yağacak mı? 2021-2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt arıyor. Bu sorunun yanıtı için henüz erken ancak geçen sene İstanbul'a ilk kar 14 Ocak'ta düşmüştü. Bu sene de benzer tarih aralığında ilk karın yağması muhtemel görünüyor.

10 Saat Önce
2021-10-15 08:07:46
İstanbul'a kar yağacak mı? 2021-2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Havaların yavaş yavaş soğuması ile kombiler de yakılmaya başlandı. Kış aylarının en büyük gideri doğalgaz faturaları da yavaş yavaş şişiyor. Çoğumuz havaların soğumasını istemiyiz ancak çocuklar ve öğrenciler karın yağmasını dört gözle bekliyor. Karla eğlenmeyi özleyen İstanbullular şimdiden İstanbul'a kar yağacak mı? 2021-2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt arıyor. Bu sorunun yanıtı için henüz erken ancak geçen sene İstanbul'a ilk kar 14 Ocak'ta düşmüştü. Bu sene de benzer tarih aralığında ilk karın yağması muhtemel görünüyor.

Son bahar mevsiminden kış mevsimine doğru giriyoruz. Havaların soğumaya başlaması ile mont ve şapka kullanımı başladı. Soğuk havada işe gitmek, çalışmak zor olsa da karın yağmasını bekleyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Şimdiden İstanbul'da karın ne zaman yağacağını merak edenler var. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? 2021-2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

2021-2022 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a ne zamn kar yağacağının cevabı bilimsel olarak ne bir tarih ile bugünden verilemez. Ancak geçen sen İstanbul'a ilk kar Ocak ayında düşmüştü. Bu sene de Ocak başı ve ocak sonu arasında İstanbul'a kar yağabilir.

İstanbul'a ilk kar düştü 2021

İstanbul'da 14 Ocak 2021'de ilk kar yağışı görüldü. Birkaç gündür süren yağışlı hava, bugün bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kar yağışı etkili oldu. Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde de hafif sulu kar yağadı. Avrupa Yakası'nda ise kuzey bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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