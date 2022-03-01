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TIMETURK / GENEL / İstanbul'a hangi gün kar yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul'a hangi gün kar yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul'a hangi gün kar yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da Şubat ayı olmasına rağmen bir süredir havalar biraz yumuşaktı. Ancak Mart ayına girdiğimiz şu günlerde Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye başladı. İstanbul için son yapılan uyarıda kar yağışı beklendiği açıklandı. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor.

4 Saat Önce
2022-03-01 09:20:55
İstanbul'a hangi gün kar yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul'a hangi gün kar yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da Şubat ayı olmasına rağmen bir süredir havalar biraz yumuşaktı. Ancak Mart ayına girdiğimiz şu günlerde Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmeye başladı. İstanbul için son yapılan uyarıda kar yağışı beklendiği açıklandı. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor.

Havalar son günlede yeninden soğumaya başladı. Meteoroloji'den elen uyarılar ise Marmara Bölgesi'nde yeninden kar yağışlarının başlayacağı şeklinde. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Trakya'da kar yağışları başladı bile. Trakya'dan İstanbul'a giriş yapması beklenen kar yağışı için vatandaşlara uyarı yapıldı.

İstanbul'a hangi gün kar yağacak?

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı. 1 Mart günü için geçerli olan tahminlerde kar yağışının Marmara Bölgesi'ne girdiği belirtildi. Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İstanbul'a ise kar yağışının 2 Mart Çarşamba günü görülmesi bekleniyor. İstanbul'da kar yağışının sulu kar şeklinde olacağı ve tutmayacağı belirtildi. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı daha yoğun olabilir.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul 28 Şubat Pazartesi günü itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sağanak yağmur şeklinde etkisini sürdürecek yağışlı havanın, havaların soğumasıyla birlikte yerin, kar yağışına brakması bekleniyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının 2 Mart Çarşamba günü olacağıo belirtiliyor. 3 Mart Perşembe ghünü İse İstanbul'da yağmur bekleniyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da Çarşamba günü kar yağacak mı? 2 Mart Çarşamba kar tutar mı?
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