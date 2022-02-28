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TIMETURK / GENEL / İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da Çarşamba günü kar yağacak mı? 2 Mart Çarşamba kar tutar mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da Çarşamba günü kar yağacak mı? 2 Mart Çarşamba kar tutar mı?

Tam havalar yumuşadı ve kış bitiyor derken Meteoroloji yeni bir kar yağışı dalgasının yaklaştığı açıklandı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da Çarşamba günü kar yağacak mı? 2 Mart Çarşamba kar tutar mı? sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'a kar yağacak tarih...

3 Saat Önce
2022-02-28 09:17:21
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da Çarşamba günü kar yağacak mı? 2 Mart Çarşamba kar tutar mı?

Türkye üzerinde uzun süredir etkisini gösteren soğuk hava dalgası Şubat ayı ile birlikte yerini mevsim normallerine bırakmıştı. Şubat ayının son günlerine doğru Meteoroloji'den İStanbul için kar yağışı uyarusı geldi. İstanbul'da işe ve okula gidecek olanlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da Çarşamba günü kar yağacak mı? 2 Mart Çarşamba kar tutar mı? gibi sorulara yanıt arrıyor. Peki Kar yağışı İstanbul'da ne zaman başlayacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli son haa durumu tahminlerini yayınlandı. Bu tahminlere göre yurt genelinde bazı yerlerde kar yağışları etkisini artıracak. Mega kent İstanbul'da da kar yağışı yeniden başlayacak. Meteoroloji 2 Mart Çarşamba günü için İstanbul'a uyarı yaptı.

İstanbul'da Çarşamba günü kar yağacak mı?

İstanbul'da karla karışık yağmur 2 Mart Çarşamba günü etkisini gösterecek. Kar yağışlı hava gün boyunca İstanbul üzerinde etkili olacak. Kar yağışının sulu kar şeklinde ancak yer yer yüksek kesimlerde kar yağışı olarak meydana gelmesi bekleniyor. Buınunla birlikte havanın 3 Mart Perşembe günü yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul hava durumu

Meteoroloji_İstanbul_hava_durumu .

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