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TIMETURK / GENEL / İstanbul'a çamur mu yağacak? İstanbul'da 17 Nisan'da çamurlu yağmur yağacak mı?

İstanbul'a çamur mu yağacak? İstanbul'da 17 Nisan'da çamurlu yağmur yağacak mı?

İstanbul'a çamur mu yağacak? İstanbul'da 17 Nisan'da çamurlu yağmur yağacak mı? Toz bulutu fırtınası hangi illerde etkisini gösterecek? Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye doğru ilerleyen dev bir Sahra Çölü Toz Bulutu dalgasının olduğunu belirtti. Bir kaç gün boyunca Türkiye'de etkili olması beklenen çöl tozları nedeniyle çamurlu yağmur uyarısı da yapıldı. Peki İstanbul'da çamur yağacak mı?

2 Saat Önce
2022-04-16 14:56:16
İstanbul'a çamur mu yağacak? İstanbul'da 17 Nisan'da çamurlu yağmur yağacak mı?

İstanbul'a çamur mu yağacak? İstanbul'da 17 Nisan'da çamurlu yağmur yağacak mı? Toz bulutu fırtınası hangi illerde etkisini gösterecek? Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'ye doğru ilerleyen dev bir Sahra Çölü Toz Bulutu dalgasının olduğunu belirtti. Bir kaç gün boyunca Türkiye'de etkili olması beklenen çöl tozları nedeniyle çamurlu yağmur uyarısı da yapıldı. Peki İstanbul'da çamur yağacak mı?

Avrupa Uzay Ajansı'ndan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Ajans Sahra çölü tozu kütlesinin Türkiye'ye doru ilerlediğini belirtti. Akdeniz Havzası'nı etkisi altına alacak olan toz bulutu, birkaç gün boyunca Türkiye'yi de esir alacak.

İstanbul'a çamur mu yağacak?

15 - 18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor. Çöl tozu araç sahiplerini ve çamşırlarını kurutan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Çöl tozları ile karışan yağmur çamur olarak yağabilir.

İstanbul'da 17 Nisan'da çamurlu yağmur yağacak mı?

Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı.

Çöl tozu İstanbul'da görülecek mi?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Toz Taşınımı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen, "Bu akşamdan başlayarak akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın batı bölgelerde (İç Anadolu dahil) sahra tozu görülecek.

İstanbul'a toz bulutu gelecek mi? 17 Nisan Pazar (yarın) İstanbul'da Afrika çöl tozu mu gelecek? Çöl tozu fırtınası İstanbul'a mı gelecek?
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