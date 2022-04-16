İstanbul'a toz bulutu gelecek mi? 17 Nisan Pazar (yarın) İstanbul'da Afrika çöl tozu mu gelecek? Çöl tozu fırtınası İstanbul'a mı gelecek? İstanbul'da çamur mu yağacak? soruları İstanbullular tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Avrupa Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklama Türkiye'de yaşayanları endişelendirdi. Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan duyuruda çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji'den de İstanbul ile ilgili uyarı geldi. Peki İstanbul'da çöl tozu fırtınası mı yaşanacak?

İstanbul'a toz bulutu gelecek mi? 17 Nisan Pazar (yarın) İstanbul'da Afrika çöl tozu mu gelecek? Çöl tozu fırtınası İstanbul'a mı gelecek? İstanbul'da çamur mu yağacak? soruları İstanbullular tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Avrupa Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklama Türkiye'de yaşayanları endişelendirdi. Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan duyuruda çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji'den de İstanbul ile ilgili uyarı geldi. Peki İstanbul'da çöl tozu fırtınası mı yaşanacak?

Avrupa Uzay Ajansı'ndan gelen uyarının ardından Meteoroloji'den de bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yaptığı açıklamada yarın (17 Nisan Pazar) Marmara Bölgesi'nde toz taşınımının beklendiği kaydedildi.

İstanbul'a toz bulutu gelecek mi?

Meteororoloji'nin açıklamasından sonra İstanbul'da yaşayanlar kentte çöl tozu fırtınası olup olmauyacağını araştırmaya başladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda Sahra Tozu fırtınası bekleniyor. Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor.

17 Nisan Pazar (yarın) İstanbul'da Afrika çöl tozu mu gelecek?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Toz Taşınımı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen, "Bu akşamdan başlayarak akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın batı bölgelerde (İç Anadolu dahil) sahra tozu görülecek.

Çöl tozu hayatı olumsuz etkileyebilir

Çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

İstanbul'da çamur yağar mı?

15 - 18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek. Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor. Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı.

Pazar gününden itibaren yağışlı hava başlıyor

Meteoroloji Pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceği açıkladı. Çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor. .