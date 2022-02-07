Isparta'da uzaktan eğitim zorunlu mu? Isparta Zoom-EBA online eğitim devamsızlık var mı?

Isparta'da uzaktan eğitim zorunlu mu? Uzaktan eğitime katılmayan yok yazılır mı? Isparta Zoom-EBA online eğitim devamsızlık var mı? Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta okullar tatil edildi. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada eğitimlerin uzaktan devam edeceği belirtildi. Öğrenciler ve veliler uzaktan, online eğitimde devamsızlık olup olmadığını merak ediyor. Peki uzaktan eğitime katılmayanlar yok yazılır mı?

Isparta'da uzaktan eğitim zorunlu mu? Uzaktan eğitime katılmayan yok yazılır mı? Isparta Zoom-EBA online eğitim devamsızlık var mı? Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bir hafta okullar tatil edildi. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada eğitimlerin uzaktan devam edeceği belirtildi. Öğrenciler ve veliler uzaktan, online eğitimde devamsızlık olup olmadığını merak ediyor. Peki uzaktan eğitime katılmayanlar yok yazılır mı?

Isparta'da günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu. Günlerdir elektrik verilemeyen Isparta'da okulların açılışı da ertelendi. Yüz yüze eğitim 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Isparta'da eğitimler uzaktan yapılacak. Öğrenciler ve veliler de uzaktan eğitimde devamsızlık var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor.

Isparta'da uzaktan eğitim zorunlu mu?

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında alınan karar, şöyle duyuruldu: "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitimin yapılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Uzaktan eğitime katılmayan yok yazılır mı?

Uzaktan eğitimle ilgili kararları okul müdürlükleri verebilir. Uzaktan eğitim ile ilgili sorusu olan öğrenciler ve veliler okul müdürlükleri ile irtibata geçebilirler.