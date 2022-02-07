Isparta uzaktan eğitim var mı? Isparta'da Kar tatili nedeniyle eğitimler online, internetten mi yapılacak? Isparta'da EBA eğitimi var mı?

Isparta uzaktan eğitim var mı? Isparta'da Kar tatili nedeniyle eğitimler online, internetten mi yapılacak? Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok mahalle ve köye elektir verilemiyordu. Yaşanan olumsuz durum nedeniyle Isparta'da okulların açılığı 1 hafta ertelendi. Buna göre Isparta'da öğrenciler 14 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. Binlerce aile kar tatili olan Isparta'da eğitimlerin uzaktan mı yapılacağını merak ediyor. Peki Isparta'da eğitimler EBA ve Zoom üzerinden mi yapılacak?

Isparta uzaktan eğitim var mı? Isparta'da Kar tatili nedeniyle eğitimler online, internetten mi yapılacak? Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok mahalle ve köye elektir verilemiyordu. Yaşanan olumsuz durum nedeniyle Isparta'da okulların açılığı 1 hafta ertelendi. Buna göre Isparta'da öğrenciler 14 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. Binlerce aile kar tatili olan Isparta'da eğitimlerin uzaktan mı yapılacağını merak ediyor. Peki Isparta'da eğitimler EBA ve Zoom üzerinden mi yapılacak?

Isparta uzaktan eğitim var mı?

Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların açılışı bir hafta ertelendi. Buna göre 7 Şubat Pazartesi günü başlaması gereken 2. dönem Isparta'da 14 Şubat'ta başlayacak. Öğrenciler izinli oldukları süre zarfında eğitimlerini uzaktan yapacak. İnterenet üzerinden online eğitimlere katılacak olan öğrenciler yüz yüze eğitime 14 Şubat'ta başlayacak.

Isparta'da Kar tatili nedeniyle eğitimler online, internetten mi yapılacak?

Isparta'da okullar tatil edildi. Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında alınan karar, şöyle duyuruldu: "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitimin yapılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Isparta'da EBA eğitimi var mı?

Isparta'da eğitimlerin EBA üzerinden ve Zoom programı üzerinden bir süre devam edeceği tahmin ediliyor.

Isparta'ta elektrik verilmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da 299 bin aboneden yaklaşık yüzde 93'ünün enerjili durumda olduğunu, kalan 20 bin aboneye elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerin canla başla çalıştığını belirterek, "En kısa sürede bu afetin etkilerini azaltacağız ve Isparta'da hayatı normale dönüştüreceğiz" dedi. .