DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hablemitoğlu suikastı şüphelisi tutuklandı
Macron’dan ‘Putin'le gergin görüşme’ açıklaması
Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor
Xiaomi ürünler Shell istasyonlarında satışa çıkarılacak! Shell ve Xiaomi anlaşması
9 ustanın 7 ayda yaptığı ahşap tespih Dubai'ye satıldı
İzlenmesi gereken en iyi korku dizileri nelerdir?
Tata Tiago fiyatı ne kadar? Tata Tiago satışa ne zaman çıkacak? Tata Tiaogo Türkiye'de var mı?
Üsküdar'da 5 bina tahliye edildi
ABD'den BAE'ye F-22 savaş uçağı filosu gidecek
Michael Jackson filmi resmen duyuruldu
ATO Başkanı Baran ile Fransa Büyükelçisi Magro, başkent derbisinde buluştu...
Altındağ'da 'engel'siz iş birliği
Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde Ayşe Hatun'u kim oynuyor? Ayşe Hatun'un gerçek adı ne?
AB, küresel çip pazarına meydan okudu
Kazakistan: Kripto parada vergi yükselecek

TIMETURK / GENEL / Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi? Isparta'da faturalar ne zamana kadar ertelendi?

Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi? Isparta'da faturalar ne zamana kadar ertelendi?

Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi? Isparta'da faturalar ne zamana kadar ertelendi? Isparta'da günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle pek çok mahalle ve köye saatlerce elektrik verilememişti. Yoğun çalışmaların ardından enerji ikmal sorunu giderilen Isparta'da fatura ödemelerinin ertelendiği açıklandı.

2 Saat Önce
2022-02-08 15:54:15
Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi? Isparta'da faturalar ne zamana kadar ertelendi?

Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi? Isparta'da faturalar ne zamana kadar ertelendi? Isparta'da günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle pek çok mahalle ve köye saatlerce elektrik verilememişti. Yoğun çalışmaların ardından enerji ikmal sorunu giderilen Isparta'da fatura ödemelerinin ertelendiği açıklandı.

Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı bölgede hayatı adeta felç etti. Uzun süren elektrik kesintileri de yoğun çalışmaların ardından düzeltildi. 7 Şubat günü ikinci dönem için okula başlayacak olan öğrencilerin tatili bir hafta uzatıldı.

Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi?

Bakan Dönmez'den Isparta'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bakan açıklamasında şunları söyledi: "Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Faturaların tahsilatını da 1 ay erteliyoruz."

Isparta uzaktan eğitim var mı? Isparta'da Kar tatili nedeniyle eğitimler online, internetten mi yapılacak? Isparta'da EBA eğitimi var mı?
İLİŞKİLİ HABERIsparta uzaktan eğitim var mı? Isparta'da Kar tatili nedeniyle eğitimler online, internetten mi yapılacak? Isparta'da EBA eğitimi var mı?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş