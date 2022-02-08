Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi? Isparta'da faturalar ne zamana kadar ertelendi? Isparta'da günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle pek çok mahalle ve köye saatlerce elektrik verilememişti. Yoğun çalışmaların ardından enerji ikmal sorunu giderilen Isparta'da fatura ödemelerinin ertelendiği açıklandı.

Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi? Isparta'da faturalar ne zamana kadar ertelendi? Isparta'da günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle pek çok mahalle ve köye saatlerce elektrik verilememişti. Yoğun çalışmaların ardından enerji ikmal sorunu giderilen Isparta'da fatura ödemelerinin ertelendiği açıklandı.

Isparta'da yaşanan yoğun kar yağışı bölgede hayatı adeta felç etti. Uzun süren elektrik kesintileri de yoğun çalışmaların ardından düzeltildi. 7 Şubat günü ikinci dönem için okula başlayacak olan öğrencilerin tatili bir hafta uzatıldı.

Isparta'da fatura ödemeleri iptal mi edildi, ertelendi mi?

Bakan Dönmez'den Isparta'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bakan açıklamasında şunları söyledi: "Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Faturaların tahsilatını da 1 ay erteliyoruz."