Isparta'da bugün (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Isparta'da yarın okullar tatil edildi mi? Meteoroloji'den peş peşe kar yağışı uyarıları gelmeye başladı. Meteoroloji şubat ayında yoğun kar yağışlarının yaşandığı Isparta'nın yeni bir kar yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi. Isparta'da yaşayan öğrenciler ve veliler de 3 Mart Perşembe günü ve 4 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Isparta Şubat ayında günlerdir devam eden kar yağışının esiri olmuştu. Günlerdir kent geneline elektrik verilmeyen Isparta'da yoğun kar yağının yeninden geleceği duyuruldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Isparta, Burdur ve çevre illerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği duyuruldu.

Isparta'da bugün (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi?

Isparta'da yeniden yoğun kar yağışı beklenirken öğrenciler ve veliler de yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Isparta'da okulların tatil edilmesine Isparta Valiliği karar veriyor. Isparta Valiliği ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalar takip edilerek okul tatili duyurularına ulaşabilirsiniz.

Isparta'da yarın okullar tatil edildi mi?

Isparta'da 3 Mart Perşembe ve 4 Mart Cuma günleri için kar tatili duyurusu henüz yapılmadı. Isparta'da okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapıldığında sizlere aktaracağız.

Meteoroloji'den Isparta'ya uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada Çarşamba gününden itibaren Burdur ve çevre illerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, uyarılarda bulundu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Burdur için sarı uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada 10 ile 20 santimetre aralığında kar yağışının beklendiğini belirtildi. Yapılan açıklamanın devamında, “Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısında beklenen kar yağışlarının ve yer yer yoğun kar yağışı (21 santimetre üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşıma aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.