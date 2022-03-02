Konya'da yarın (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da bugün hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya'da yarın okul var mı? gibi sorular kar yağışının yoğun olarak devam ettiği Konya'da yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından sıkça soruluyor. Konya'da yoğun kar yağışı 2 Mart Salı günü etkisini artırmış ve kenti beyazlara bürümüştü. Konya'nın bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği açıklanmıştı. 3 Mart Perşembe günü de Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Konya'da yarın (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Konya'da bugün hangi ilçelerde okullar tatil edildi? Konya'da yarın okul var mı? gibi sorular kar yağışının yoğun olarak devam ettiği Konya'da yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından sıkça soruluyor. Konya'da yoğun kar yağışı 2 Mart Salı günü etkisini artırmış ve kenti beyazlara bürümüştü. Konya'nın bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği açıklanmıştı. 3 Mart Perşembe günü de Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Konya'da kara kış geri döndü... Konya'da etkisini gösteren soğuk hava dalgası ile birlikte kentte kar yağışı yeniden başladı. Tipi şeklinde bastıran kar yağışı yaşamı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konya'da başlayan kar yağışı nedeniyle kentte 2 Mart Salı günü bazı ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışının devam ettiği kentte yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Konya'da yarın (3 Mart Perşembe) okullar tatil mi?

Konya'da 3 Mart Perşembe günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. Konya'da kar tatili ile ilgili son dakika gelişmelerden haberdar olmanız için Konya Valiliği ve Konya İl Müdürlüğü'nün açıklamaları yakından takip edilebilir.

Konya'da bugün hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Ilgın ilçemizde, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olumsuz hava şartlarının gerçekleşmesinin beklenildiğine dair iletilen meteorolojik veri ve uyarılar nedeniyle; kar yağışı, kar savrulması buzlanmadan dolayı ulaşım başta olmak üzere meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, yüz yüze eğitime 02/03/2022 Çarşamba günü (1) gün süreyle ara verilmesine; okullarımızda uzaktan eğitimle eğitimin yürütülmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin anılan tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Konya 3 Mart hava durumu

Konya'da 3 Mart günü havalar soğuk seyredecek. Konya'da devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konya'da 3 Mart'ta kar yağışlarının sürmesi bekleniyor. Meteoroloj 8. Bölge Müdürlüğünün uyarı açıklaması şöyle: “Çarşamba sabah saatlernden tbaren Konya merkez le Konya'nın kuzey, batı ve güneybatısında (Kulu, Çeltk, Yunak, Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehr, Doğanhsar, Hüyük, Derbent, Beyşehr, Derebucak, Seydşehr, Akören, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Hadm, Taşkent) beklenen kar yağışlarının kuvvetl (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (21 cm üzer) şeklnde olması bekleniyor.

Konya'da yarın okullar var mı?

Konya'da 3 Mart Perşembe günü için okulların tatil edildiğine dair henüz bir duyuru gelmedi. .