İsmail Küçükkaya Halk TV'ye mi geçti? İsmail Küçükkaya hangi kanalda? İsmail Küçükkaya Halk TV'de Ana Haber mi sunacak?

İsmail Küçükkaya hangi kanalda? İsmail Küçükkaya Halk TV'ye mi geçti? İsmail Küçükkaya Halk TV'de Ana Haber mi sunacak? FOX ekranlarının sevilen yüzü İsmail Küçükkaya uzun yıllar hizmet verdiği kanaldan ayrıldığı öğrenildi. İsmail Küçükkaya'nın yeni sezonda hangi kanala geçeceği merakla beklenirken Halk TV'den gelen açıklama herkesi şaşırttı. Halk TV'nin sahibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsmail Küçükkaya'nın bundan sonra Halk TV'de olacağını duyurdu. Peki İsmail Küçükkaya hangi programı sunacak?

İsmail Küçükkaya hangi kanalda? İsmail Küçükkaya Halk TV'ye mi geçti? İsmail Küçükkaya Halk TV'de Ana Haber mi sunacak? FOX ekranlarının sevilen yüzü İsmail Küçükkaya uzun yıllar hizmet verdiği kanaldan ayrıldığı öğrenildi. İsmail Küçükkaya'nın yeni sezonda hangi kanala geçeceği merakla beklenirken Halk TV'den gelen açıklama herkesi şaşırttı. Halk TV'nin sahibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsmail Küçükkaya'nın bundan sonra Halk TV'de olacağını duyurdu. Peki İsmail Küçükkaya hangi programı sunacak?

2013 yılından bu yana FOX TV ekranlarında Çalar Saat programını sunan ve kanalın yüzü haline gelen İsmail Küçükkaya'dan gelen haber herkesi şaşırttı. İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrıldığı iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Bu konu yalanlanmadı ve aksine doğrulandı. Küçükkaya'nın FOX'tan ayrıldığı duyuruldu.

İsmail Küçükkaya hangi kanalda?

Yıllardır hizmet verdiği FOX TV'den neden ayrıldığı henüz açıklanmadı ancak deneyimli sunucunun yeni kanalı belli oldu. İsmail Küçükkaya bundan böyle Halk TV kadrosunda yer alacak. Açıklama Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan geldi.

İsmail Küçükkaya Halk TV'ye mi geçti?

Mahiroğlu'nun açıklaması sonrası İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu. Mahiroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada " Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin...Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya" dedi.

İsmail Küçükkaya Halk TV'de Ana Haber mi sunacak?

İsmail Küçükkaya'nın hangi programı sunacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Küçükkaya'nın 12 Eylül'de Halk TV ekranlarında olacağı duyuruldu.

İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1970'te Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci anlaşmalı olarak boşandılar.

Hafta içi her sabah saat 08.00'da FOX TV'de Eylül 2013'den beri "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunmaktadır. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

Halk TV hakkında?

Halk TV, Türkiye'de yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Her saat başı haber veren bir kanaldır. Ayrıca bu kanalla ilişkili bir de radyo istasyonu (Halk Radyo) bulunmaktadır.

Digiturk, D-Smart, KabloTV, BluTV, tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV, Türksat 3A, Türksat 4A ve internet üzerinden izlenebilmektedir.

10 Ocak 2005 tarihinde Deniz Baykal'a yakın iş adamlarının girişimleriyle kuruldu. 2020 yılının başında iş insanı Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındı. 16 Temmuz 2020'de stüdyoları, 23 Temmuz 2020'de ise grafikleri ve jenerikleri yenilendi. 4 Ekim 2020'de HD yayına geçti. 18 Ekim 2021'de ise yeni logoya geçildi.