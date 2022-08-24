İsmail Küçükkaya FOX'tan ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya neden Fox TV'den ayrıldı? İsmail Küçükkaya neden yok? İsmail Küçükkaya kovuldu mu?

İsmail Küçükkaya neden yok? FOX kanalının simgeleşmiş isimlerinden olan İsmail Küçükkaya uzun yıllar emek verdiği FOX kanalında göremeyenler İsmail Küçükkaya FOX'tan ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya neden Fox TV'den ayrıldı? İsmail Küçükkaya kovuldu mu? sorularına yanıt aramaya başladı. Deneyimli sunucunun Fox kanalı ile yollarını ayırdığı öğrenildi. İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi de belli oldu.

İsmail Küçükkaya neden yok? FOX kanalının simgeleşmiş isimlerinden olan İsmail Küçükkaya uzun yıllar emek verdiği FOX kanalında göremeyenler İsmail Küçükkaya FOX'tan ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya neden Fox TV'den ayrıldı? İsmail Küçükkaya kovuldu mu? sorularına yanıt aramaya başladı. Deneyimli sunucunun Fox kanalı ile yollarını ayırdığı öğrenildi. İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi de belli oldu.

Fox ekranlarında uzun süre haber programları sunan, kanalın simgeleşmiş isimlerinden biri olan İsmail Küçükkaya'dan flaş bir hamle geldi. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını bekleyenler İsmail Küçükkaya'yı kanalda göremeyince endişelendi. Deneyimli spikerin yoluna başka bir kanalda devam edeceği iddiaları duyulmaya başlanmışken gelen açıklama kafalardaki soru işaratlerini giderdi.

İsmail Küçükkaya FOX'tan ayrıldı mı?

İsmail Küçükkaya uzun yıllar hizmet verdiği Fox kanalından ayrıldı. Küçükkaya'nın hangi kanala geçeceği merak ediliyordu. Merak edilen soruya yanıt ise gecikmedi.

İsmail Küçükkaya neden Fox TV'den ayrıldı?

Deneyimli haberci İsmail Küçükkaya'nın neden Fox TV'den ayrıldığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hem Küçükkaya'dan hem de kanaldan ayrılığın nedenine dair açıklşama yapılmadı.

İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti?

Ekranların sevilen ismi İsmail Küçükkaya'nın yeni sezonda yeni bir kanalla anlaştığı öğrenildi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan gelen açıklamalara göre deneyimli sunucu bundan sonra Halk TV'de olacak. Küçükkaya, 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren Halk TV'de çalışmaya başlayacak.

Cafer Mahiroğlu: "Ailemize hoş geldin"

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de göreve aşlayacağını açıkldı. Mahiroğlu açıklamasında şunları söyledi: "Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin...Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya" dedi.