İsmail İncekara kimdir? İsmail İncekara neden öldü? İsmail İncekara hangi dizi ve filmlerde oynadı? Türk dizi ve sinema dünyasından bir yıldız daha kaydı. Kurtlar Vadisi dizisindeki İplikçi Nedim karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu İsmail İncekara hayata gözlerini yumdu. Acı haberi ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca gibi isimlerin rol aldığı Kurtlar Vadisi Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Dizi karakterleri ve oyunculuk ile de ön plana çıkıyordu. Dizide Yahudi asıllı bir tefeci olan İplikçi Nedim karakterini canlandıran İsmail İncekara da bu rolü ile hafızalara kazınmıştı. İsmail İncekara'dan gelen acı haber sinema ve tiyato dünyasını yasa boğdu. Zafer Algöz sosyal medaydan yaptığı paylaşımda "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." dedi.

İsmail İncekara neden öldü?

İsmail İncekara'nın ölüm nedenine dari henü yetkililerden ve ailesinden bir açıklama yapılmadı.

İsmail İncekara kimdir?

Türk tiyatro sanatçısı İsmail İncekara 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

İsmail İncekara hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Rol aldığı bazı sinema filmleri

Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016

Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015

Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011

Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009

Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal

Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman

Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik

Rol aldığı bazı dizi filmler

Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009

Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci

Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim

Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep

Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999

Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal

Melek Apartmanı - 1995

Eylül - 1987

Kırık Hayatlar - 1986

Duvardaki Kan - 1986

İplikçi Nedim kimdir?

Kurtlar Vadisi dizisinde İsmail İncekara tarafından canlandırılmış karakter.

Musevidir. Tam adı Nedim Malik'tir. Görünürdeki işi tekstil, özellikle de iplik satışıdır, bu yüzden İplikçi Nedim olarak bilinir. Ancak asıl işi tefeciliktir. Süleyman Çakır onun için "İstanbul'un en büyük tefecisidir." demiştir. Konseyin kasasıdır. Konseyin bütün üyelerinin paralarını işletir. Aksanlı konuşması ve beklenmedik anlarda yaptığı esprileriyle ("O günler geçti caniiim. Put-in Çeçen out. Değil? Sen şu Nedim kuluna, Şubat bitmeden Şabat'ı gösterdin kuzuuum!") ortamı ısıtır. Favori içeceği ıhlamurdur. Ayrıca dizide, özellikle de Musevi karakterlerle (Samuel Vanunu, Esther Hirch) bir araya geldiği sahnelerde adı zaman zaman Niso diye de geçer.

Bazen canı ile paracıkları arasında tercih yapmak durumunda kalır. Karahanlı, İplikçi'nin para sevdası hakkında şöyle demiştir: "Onun cebine inmeyen her şey, yüreğine iniyor."

Nizamettin Güvenç tarafından yaptırılan silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştür.