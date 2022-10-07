İplikçi Nedim kimdir? İplikçi Nedim öldü mü? İplikçi Nedim neden öldü? Türk sinemasının efsane isimlerinden ve Kurtlar Vadisi'nde İplikçi Nedim karakteri ile hafızalara kazınan sanatçı İsmail İncekara hayatını kaybetti. Bir dönemler sadece İplikçi Nedim ismi ile bilinen İsmail İncekara'nın ölümü sosyal medyadan Zafer Algöz tarafından duyurdu. İplikçi Nedim'in kim olduğu ve neden öldüğü ise internette araştırılıyor.

İplikçi Nedim kimdir? İplikçi Nedim öldü mü? İplikçi Nedim neden öldü? Türk sinemasının efsane isimlerinden ve Kurtlar Vadisi'nde İplikçi Nedim karakteri ile hafızalara kazınan sanatçı İsmail İncekara hayatını kaybetti. Bir dönemler sadece İplikçi Nedim ismi ile bilinen İsmail İncekara'nın ölümü sosyal medyadan Zafer Algöz tarafından duyurdu. İplikçi Nedim'in kim olduğu ve neden öldüğü ise internette araştırılıyor.

Türk dizi tarihinde çok öenmli bir yere sahip Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri İplikçi Nedim'den acı haber geldi.

İplikçi Nedim öldü mü?

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterlerinden olan ve diziye bir ahenk katan İplikçi Nedim hayata gözlerini yumdu. Acı haberi ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz açıklamasında " "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." dedi.

İplikçi Nedim kimdir?

Kurtlar Vadisi dizisinde çok önemli bir karakter olan İplikçi Nedim karakterini İsmail İncekara canlandırmaktaydı.

İplikçi Nedim dizide Musevidir. Tam adı Nedim Malik'tir. Görünürdeki işi tekstil, özellikle de iplik satışıdır, bu yüzden İplikçi Nedim olarak bilinir. Ancak asıl işi tefeciliktir. Süleyman Çakır onun için "İstanbul'un en büyük tefecisidir." demiştir. Konseyin kasasıdır. Konseyin bütün üyelerinin paralarını işletir. Aksanlı konuşması ve beklenmedik anlarda yaptığı esprileriyle ("O günler geçti caniiim. Put-in Çeçen out. Değil? Sen şu Nedim kuluna, Şubat bitmeden Şabat'ı gösterdin kuzuuum!") ortamı ısıtır. Favori içeceği ıhlamurdur. Ayrıca dizide, özellikle de Musevi karakterlerle (Samuel Vanunu, Esther Hirch) bir araya geldiği sahnelerde adı zaman zaman Niso diye de geçer.

Bazen canı ile paracıkları arasında tercih yapmak durumunda kalır. Karahanlı, İplikçi'nin para sevdası hakkında şöyle demiştir: "Onun cebine inmeyen her şey, yüreğine iniyor."

Nizamettin Güvenç tarafından yaptırılan silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştür.

İplikçi Nedim (İsmail İncekara) neden öldü?

İsmail İncekara'nın neden öldüğüne dair henüz yakınları tarafından bir açıklama yapılmadı. .