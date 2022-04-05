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İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 | İŞKUR 10 bin işçi alımı başvuru noter kura çekiliş sonucu açıklandı mı?
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TIMETURK / GENEL / İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 | İŞKUR 10 bin işçi alımı başvuru noter kura çekiliş sonucu açıklandı mı?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 | İŞKUR 10 bin işçi alımı başvuru noter kura çekiliş sonucu açıklandı mı?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 | İŞKUR işçi alımı başvuru noter kura çekiliş sonucu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı yapacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Bakan Koca müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Sürekli işçi alımı Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır.' dedi. Bu açıklamadan sonra binlerce kişi İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulundu. Başvuru yapan adaylar İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

1 Saat Önce
2022-04-05 14:42:06
İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 | İŞKUR 10 bin işçi alımı başvuru noter kura çekiliş sonucu açıklandı mı?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 | İŞKUR işçi alımı başvuru noter kura çekiliş sonucu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı yapacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Bakan Koca müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sürekli işçi alımı Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır." dedi. Bu açıklamadan sonra binlerce kişi İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusunda bulundu. Başvuru yapan adaylar İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesine geçtiğimiz sene başlayan alımlara bu sene de devam ediliyor. Sağlık personeli atamalarının ardından gözler 10 bn sürekli işçi atamalarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce kişi İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusunu tamamladı. Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamayla işçi alımları ile ilgili müjdeyi vermişti. Koca paylaşımında "Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır." demişti.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden işçi alımlarına başvuran adayların bekledği gün nihayet geldi. İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımlarının kurası için tarih belli oldu. Yapılan açıklamada İŞKUR kuralarının 6 Nisan'da yapılacak.

İŞKUR 10 bin işçi alımı başvuru noter kura çekiliş sonucu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvurusunu yapan binlerce kişi merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İŞKUR işçi alımı sonuçları noter kurası ile belirlenecek. Kura çekimi 06 Nisan 2022 tarihinde saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Ankara 'da yapılacak.

Sağlık_Bakanlığı_10_bin_işçi_alımı_bölüm_ve_kontenjanlar

İŞKUR kura sonucu nasıl sorgulanır?

Öncelikle https://esube.iskur.gov.tr adresine giderek gitmeniz gerekiyor. Ardından TC kimlik no ve şifre ile giriş yapmanız gerekiyor. E-Devlet üzerinden de giriş yapabilirisiniz. Sonra başvurularım alanına girerek başvurularınızı görebilir ve sonuçları sorgulayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları | 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları kurası ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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