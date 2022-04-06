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TIMETURK / GENEL / İŞKUR Sağlık bakanlığı kura çekilişi sonuçları izle 2022 | İŞKUR İşçi başvuru kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR Sağlık bakanlığı kura çekilişi sonuçları izle 2022 | İŞKUR İşçi başvuru kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR Sağlık bakanlığı kura çekilişi sonuçları izle 2022 | İŞKUR İşçi başvuru kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bünyesinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere 10 bin alım yapılacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde işçi alımlarına ilişkin başvuru süreci İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvurusunu yapan on binlerce kişi sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyordu. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları noter kurası sonucunda belli olacak. Kura çekilişi 6 Nisan'da Ankara'da yapılacak. İşte İŞKUR kura sonuçlarına dair detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-06 12:49:40
İŞKUR Sağlık bakanlığı kura çekilişi sonuçları izle 2022 | İŞKUR İşçi başvuru kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR Sağlık bakanlığı kura çekilişi sonuçları izle 2022 | İŞKUR İşçi başvuru kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bünyesinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere 10 bin alım yapılacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde işçi alımlarına ilişkin başvuru süreci İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvurusunu yapan on binlerce kişi sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyordu. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları noter kurası sonucunda belli olacak. Kura çekilişi 6 Nisan'da Ankara'da yapılacak. İşte İŞKUR kura sonuçlarına dair detaylar...

Sağlık Bakanlığı bünyesine 2021 yılından başlanarak binlerce sağlık personeli ataması yapıldı. Sağlık Bakanlığı'na yapılan atamaların ardından gözler 10 bin üşçi alımına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işçi alımlarına ilişkin müjdeyi sosyal medya hesabından yapmıştı. Koca açıklamasında "Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır." demişti. Binlerce kişi Sağlık Bakanlığı'na işçi olarak girebilmek için İŞKUR üzerinden başvurularını tamamladı.

İŞKUR Sağlık bakanlığı kura çekilişi sonuçları izle 2022

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurularının noter huzurunda kura çekimi canlı olarak da izlenebilecek. Binlerce kişi kura çekilişini Sağlık Bakanlığı'nın YouTube hesabından izleyebilir.

İŞKUR İşçi başvuru kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları İŞKUR sitesi üzerinden sorgulanabilir. İŞKUR'a giriş yaptıktan sonra başvurularım alanında başvuru sonuçları sorgulanabilir.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kurası 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir. Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak.

6 Nisan'da hangi iller için kura çekilişi yapılacak?

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

7 Nisan'da hangi iller için kura çekilişi yapılacak?

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2022 | İŞKUR 10 bin işçi alımı başvuru noter kura çekiliş sonucu açıklandı mı?
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