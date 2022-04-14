İŞKUR iş garantili kurslar 2022 | İşbaşı Eğitim Programına nereden başvuru yapılır? İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR iş garantili kurslar 2022 | İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşbaşı Eğitim Programına nereden başvuru yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada işbaşı eğitim programına dair önemli detaylar vermişti. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İŞKUR iş garantili kursların ve mesleklerin hangileri olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşbaşı eğitim programı ile katılımcılar hem meslek sahibi oluyor hem de program sırasında gelir sağlıyor. İşte İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına başvuru yöntemleri...

İŞKUR iş garantili kurslar 2022 | İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşbaşı Eğitim Programına nereden başvuru yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada işbaşı eğitim programına dair önemli detaylar vermişti. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İŞKUR iş garantili kursların ve mesleklerin hangileri olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşbaşı eğitim programı ile katılımcılar hem meslek sahibi oluyor hem de program sırasında gelir sağlıyor. İşte İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına başvuru yöntemleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından işbaşı eğitim programına dair kritik detayları paylaşmıştı. Erdoğan açıklamasında şbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının karşılayacağını, böylece bu kapsamda işe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturulacağını duyurdu.

İŞKUR iş garantili kurslar 2022

İŞKUR bünyesinde istihdamı artıracak kurslara ilgi oldukça arttı. İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamından yararlanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR iş garantili kurslar hangileri sorularına yanıt arıyor. İstihdam desteği verilecek işbaşı eğitim programlarında işverenlerin en az 5 sigortalı çalışana sahip olması, katılımcıların en az % 70'inin 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdamını taahhüt etmesi gerekecek.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları'nda hangi meslekler var?

Teknolojik olarak yenilen dünyadan dijital iş alanları da her geçen gün büyüyor. Bu alanlarda istihdam edilmek üzere “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programları” tasarlanmıştır. 18-29 yaş arasındak işsizlerin katılacağı “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programı”nın süresi 9 ay olacağı açıklandı. İşbaşı Eğitim Programı mesleklerinden bazıları şunlarıdır;

Bilgi Güvenlik Uzmanı,

Endüstriyel Robot Programcısı,

Yazılım Geliştiricisi,

Sosyal Medya Uzmanı,

Uygulama Programcısı,

Veri Tabanı Analisti,

Animasyon Programcısı,

Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı vb.

İşbaşı Eğitim Programına nereden başvuru yapılır?

Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, işbaşı eğitim programlarına 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlükleri ile hizmet merkezlerinden ve İŞKUR e-Şube üzerinden başvuru yapabilecek.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 163,59 TL, öğrencilere 122,69 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 TL,

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 TL cep harçlığı ödenmektedir.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Emekli olmamak

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir. Ayrıca, işsizlik ödeneği alanlar da program katılımcısı olabilmektedir.

.