İşbaşı Eğitim Programı'nda hangi meslekler var? İşbaşı Eğitim Programı'na nasıl başvuru yapılır? (İş Garantili) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası İşbaşı eğitim programı kapsamının genişletildiğini açıkladı. İşbaşı eğitim programına katılan katılımcılara 163,59 lira, öğrencilere 122,69 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 lira, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 lira cep harçlığı ödenecek. Hem gelir elde edip hem de iş garantili meslekleri öğrenmek isteyen binlerce kişi başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor.

İşbaşı Eğitim Programı'nda hangi meslekler var? İşbaşı Eğitim Programı'na nasıl başvuru yapılır? İş garantili olarak tanımlanan İşbaşı Eğitim Programının detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak." dedi. İşbaşı eğitim programı kapsamında katılımcılara da günlük ücretler ödeniyor. Böylece program hem istihdamı sağlıyr hem de katılımcılara gelir sağlıyor.

İşbaşı Eğitim Programı'nda hangi meslekler var?

İşbaşı Eğitim Programı'nda pek çok meslke yer alıyor. Mesleğinize göre ve ilgi alanınıza göre program seçimi yapabiliyorsunuz. İŞKUR vasıtası ile yapılacak program seçimlerinde İŞKUR danışmanınızdan destek alabilirsiniz. Muhasebeden, elektronik ve elektrik bölümlerne kadar pek çok alanda işbaşı eğitim programı düzenleniyor. Torna, tesviye ve CNC gibi makine ve sanayi alanında gerekli olan meslek programlarına da ilgi oldukça fazla.

İşbaşı Eğitim Programı'na nasıl başvuru yapılır?

İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilecek. İşbaşı Eğitim Programı'na başvurmak için TIKLAYIN...

İşbaşı Eğitim Programı'nda ne kadar ücret ödeniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak" dedi. İşbaşı eğitim programına katılan katılımcılara 163,59 lira, öğrencilere 122,69 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 lira, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 lira cep harçlığı ödenecek. Hem gelir elde edip hem de iş garantili meslekleri öğrenmek isteyen binlerce kişi başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor.

İşbaşı Eğitim Programlarına katılma şartları neler?

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Emekli olmamak

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

İşbaşı Eğitim Programı süresi ne kadar?

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

İŞKUR nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, [Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı]'nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur. .