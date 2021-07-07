İşçilere ikramiye ne zaman yatacak? 2021 Kamu işçisi (4-D) ikramiye ne zaman verilecek? Binlerce kamu işçisini yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasından sonra maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak eden binlerce kamu işçisine yapılacak ek ödeme tarihi belli oldu. Kurban bayramı öncesi ikramiyelerini almak isteyen işçiler işçilere ikramiye (ilave tediye) ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyordu. Peki kamu işçilerine ikramiye hangi tarihte ödenecek? İşçilere ek ödeme ne zaman yatacak? İşçi ikramiyeleri taksitleri ne zaman yatacak?

İşçilere ikramiye ne zaman yatacak? Kamu işçisi (4-D) ikramiye ne zaman verilecek? Binlerce kamu işçisini yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasından sonra maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak eden binlerce kamu işçisine yapılacak ek ödeme tarihi belli oldu. Kurban bayramı öncesi ikramiyelerini almak isteyen işçiler işçilere ikramiye (ilave tediye) ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyordu. Peki kamu işçilerine ikramiye hangi tarihte ödenecek? İşçilere ek ödeme ne zaman yatacak? İşçi ikramiyeleri taksitleri ne zaman yatacak?

Yüz binlerce kamu işçisini sevindiren bir gelişme yaşandı. Kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Binlerce kamu işçisi de İşçilere ikramiye ne zaman yatacak? Kamu işçisi ek ödeme ne zaman verilecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki 6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere ek ödeme (ikramiye) ne zaman yatırılacak?

2021 işçilere ikramiye ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

Kaç kişiye ikramiye ödenecek?

İlave tediye ödemesi yapılan işçi sayısı 1 milyon civarındadır. Taşeron şirketlerden devlet kadrosuna geçen işçilerle birlikte 1 milyon işçiye ilave tediye ödemesi yapılacak.

İlave tediye (ikramiye) kaç taksit yatar?

Kamu işçileri ve 4D'li sürekli işçilere her yıl iki taksit olarak ilave tediye verilir. İlave tediyeler kamu işçilerinin rahat bir nefes almasını sağlar.

İkramiye kimlere verilir?

Aşağıdaki kurumlarda kadroulu olarak çalışan işçilere ikramiye ödemesi yapılır;

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

İşçilere ikramiye ödenmesi hakkında Resmi Gazete ilanı

İlave Tediye nedir?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.