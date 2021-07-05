Kamu işçisi ne kadar maaş alacak? 2021 kamu işçisi 4D temmuz zamlı maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca kişini temmuz ayında alacağı zam oranları da belli oldu. Memur, emekli ve işçilerin alacağı zamlara etki yapan yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Kamu işçilerinin zam pazarlığında da enflasyon oranları etkili olacak. 2021 Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla binlerce kamu işçisi Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak sorusunu sormaya başladı. Peki kamu işçilerinin maaşlarına kaç lira zam yapılacak? Haziran enflasyonu kamu işçisini maaşına etki edecek mi?

Kamu işçisi ne kadar maaş alacak? 2021 kamu işçisi 4D temmuz zamlı maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca kişini temmuz ayında alacağı zam oranları da belli oldu. Memur, emekli ve işçilerin alacağı zamlara etki yapan yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Kamu işçilerinin zam pazarlığında da enflasyon oranları etkili olacak. 2021 Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla binlerce kamu işçisi Kamu işçisine ne kadar zam yapılacak sorusunu sormaya başladı. Peki kamu işçilerinin maaşlarına kaç lira zam yapılacak? Haziran enflasyonu kamu işçisini maaşına etki edecek mi?

Kamu bünyesinde çalışan yaklaşık 700 bin kamu işçisi bulunuyor. Milypnlarca memur ve emekli gibi kamu işçilerinin de gözü kulağı açıklanacak haziran ayı enflasyon oranındaydı. TÜİK haziran enfaslyonunu açıkladı ve milyonlarca kişinin zam oranı belli oldu. Binlerce kamu işçisi de (4D) kendilerine ne kadar zam yapılacağını merak edip araştırmaya başladı.

Kamu işçisi ne kadar maaş alacak?

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Binlerce kamu açlılanının zam pazarlığında yılın ilk 6 ayında ortaya çıkan enflasyon oranı dikkate alınacak.

Kamu işçisi 4D temmuz zamlı maaşları ne kadar oldu?

Kamu işçisi maaş zammı henüz belli değil. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrasında ilerleyen günlerde kamu işçisi zam oranları belli olacak.

Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu yaklaşık bir aydır değerlendiren TÜHİS, haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başladı. Değerlendirmesinde, 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunacak. TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.

En düşük brüt 4.800 TL teklifi

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.