24 Ocak pazartesi memurlara yarım gün mü? Memurlar işi erken mi bırakacak? Memurların mesaisi kaçta bitecek? İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle hayat olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle memurlara (kamı personelleri) 24 Ocak Pazartesi günü mesaiyi erken bitirecek. İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında kamuda mesainin saat 15.30'da biteceğini duyurdu. Yani memurlar 24 Ocak Pazartesi günü mesaiyi erken bitirecek.

24 Ocak pazartesi memurlara yarım gün mü? Memurlar işi erken mi bırakacak? Memurların mesaisi kaçta bitecek? İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle hayat olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle memurlara (kamı personelleri) 24 Ocak Pazartesi günü mesaiyi erken bitirecek. İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında kamuda mesainin saat 15.30'da biteceğini duyurdu. Yani memurlar 24 Ocak Pazartesi günü mesaiyi erken bitirecek.

24 Ocak pazartesi memurlara yarım gün mü?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya memurları ilgilendiren önemli bir kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesainin saat 15.30'da sona ereceğini duyurdu.

İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan binlerce memuru ilgilendiren çok önemli kararı duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir." dedi.

İstanbul'da üniversiteler tatil

Vali Yerlikaya üniversitelerin de tatil edildiğini duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik" dedi. . .