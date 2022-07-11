İş insanı Ünal Pala kimdir? Ünal Pala öldü mü? Ünal Pala ne iş yapıyordu? Ünal Pala kariyeri ve hayatı...

İş insanı Ünal Pala kimdir? Ünal Pala öldü mü? Ünal Pala ne iş yapıyordu? Ünal Pala ve eşi Bodrum'da tekne kazasında hayatlarını kaybetti. Çiftin kızları ise mucize eseri hayatta kaldı. Kazanın sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu yaşandığı öğrenildi. Çiftin kızlarının ise denize savrulduğu ve denizden kurtarıldığı öğrenildi. Ankara'nın sevilen ve saygı duyulan iş insanlarından olan Ünal Pala'nın ölüm haberi iş dünyasını da derinden sarstı. İşte Ünal Pala'nın kariyeri ve hayatı...

Gündeme düşen son dakika gelişmesinin ardından iş insanı Ünal Pala kimdir? Ünal Pala öldü mü? Ünal Pala ne iş yapıyordu?soruları şu sıralar intermette binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne kazası yaşandığı bilgisi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri iş insanı Ünal Pala ile eşi Evrim Pala'nın hayatını kaybettiklerini belirledi. Çiftin kızları ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 12 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş insanı Ünal Pala kimdir?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan korkunç bir olay ülke gündemine oturdu. Gelen bilgilere göre sürat teknesinin kayalara çarpması sonucu iş insanı 52 yaşındaki Ünal Pala ve eşi 47 yaşındaki Evrim Pala kaza nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Ünal Pala'nın çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir iş insanı olduğu biliniyor.

Ünal Pala Uzaltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Ankara ağırlıklı olarak petrol ve inşaat alanında faaliyetler yürütüyodu.

Ünal Pala, 27 Aralık 1970'te Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara'nın ilk çevreci konut kulesi “Paladyum Beytepe”yi hayata geçiren Ünal Pala Ankara'nın simge projelerini inşaa etişti.

“Ankara Sky Tower” iş merkezi projesine de ortak olan Ünal Pala inşaat sektörünün tanınan isimlerinden biriydi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı da olan Ünal Pala, sivil toplum kuruluşlarında da etkin bir şekilde görev alıyordu.

Ünal Pala ve Evrim Pala Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne kazasında hayatlarını kaybetti.

Ünal Pala ve Evrim Pala'nın cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.