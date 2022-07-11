Ünal Pala kimdir? Ünal Pala ve eş Evrim Pala tekne kazasında hayatını kaybetti! İş insanı Ünal Pala'nın hayatı ve biyografisi...

Ünal Pala kimdir? Ünal Pala ve eş Evrim Pala tekne kazasında hayatını kaybetti! İş insanı Ünal Pala ve eşi Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne kazasında hayatlarını kaybetti. Acı olay son dakika koduyla ajanslardaki yerini alırken hayatını kaybeden çiftin yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı sürat teknesinde bulunan çiftin 12 yaşındaki kızları Mina ise mucize eseri hayatta kaldı.

Ünal Pala kimdir? Ünal Pala ve eş Evrim Pala tekne kazasında hayatını kaybetti! İş insanı Ünal Pala ve eşi Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne kazasında hayatlarını kaybetti. Acı olay son dakika koduyla ajanslardaki yerini alırken hayatını kaybeden çiftin yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı sürat teknesinde bulunan çiftin 12 yaşındaki kızları Mina ise mucize eseri hayatta kaldı.

Bodrum'dan gelen tekne kazası haberi ülke gündemine oturdu. Kazada ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti. Kazada çiftin 12 yaşındaki çocukları Mina ise kazada denize savruldu su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ünal Pala kimdir?

Ünal Pala ünlü br iş insanıdır. Çevresi tatafından sevilen ve saygı biri olan Ünal Pala Bodrum'da geçirdiği tekne kazasında eşi Evrim Pala ile birlikte hayatını kaybetti.

Ünal Pala 27 Aralık 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Ünal Pala akaryakıt ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır.

Uzaltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala 183 milyon TL ciroyla kapatan Uzaltaş AŞ ile Ünal Pala, son olarak Ankara'nın ilk çevreci konut kulesi “Paladyum Beytepe”yi hayata geçirdi.

Ünal Pala “Ankara Sky Tower” iş merkezi projesine başlamıştı.

Ünal Pala aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı olrak da görev yapmıştır.

Ankara'nın tanınmış iş insanlarından olan Ünal Pala ve eşinden gelen acı haber iş dünyasını yasa boğdu.

Bodrum'un Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında, iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı öğrenilen sürat botu kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazda çiftin 12 yaşındaki kızının ise yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.