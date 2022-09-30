Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca | Dere suyunun hızlı aktığı yer bulmaca

Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca | Bulmacada en çok sorulan sorulara ait cevapları sizler için derledik. Bulmacada en çok rastlanan ve cevabımı merak edilen soru 'Irmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer oluyor'. İşte yanıtı.

Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca | Bulmacada en çok sorulan sorulara ait cevapları sizler için derledik. Bulmacada en çok rastlanan ve cevabımı merak edilen soru "Irmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer oluyor". İşte yanıtı. Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca Bulmacada sorulan dere suyunun hızlı aktığı yere verilen isim "AKANAK"tır. Kelime anlamı Akanak kelimesinin yerel Türkçe'deki anlamı: Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı. Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer. İLİŞKİLİ HABER Mastit nedir, ne demek? Göğüs ağrısı mastit midir? Mastit belirtileri nelerdir? Mastit evde nasıl tedavi edilir? .