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TIMETURK / GENEL / Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca | Dere suyunun hızlı aktığı yer bulmaca

Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca | Dere suyunun hızlı aktığı yer bulmaca

Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca | Bulmacada en çok sorulan sorulara ait cevapları sizler için derledik. Bulmacada en çok rastlanan ve cevabımı merak edilen soru 'Irmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer oluyor'. İşte yanıtı.

2 Saat Önce
2022-09-30 16:25:43
Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca | Dere suyunun hızlı aktığı yer bulmaca

Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca | Bulmacada en çok sorulan sorulara ait cevapları sizler için derledik. Bulmacada en çok rastlanan ve cevabımı merak edilen soru "Irmak ya da derede suyun hızlı aktığı yer oluyor". İşte yanıtı.

Irmak ya da derede suyun hızla aktığı yer bulmaca

Bulmacada sorulan dere suyunun hızlı aktığı yere verilen isim "AKANAK"tır.

Kelime anlamı

Akanak kelimesinin yerel Türkçe'deki anlamı:

Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.

Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer.

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