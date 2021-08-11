Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı nereli ve kaç yaşında? Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte yol verme tartışması yaşadığı kişinin yüzüne tükürdü. Mide bulandırıcı olayı cep telefonuna kaydeden talihsiz adam olay sonrası Arıcı'dan şikayetçi oldu. Mide bulandıran olay sosyal medyada geniş yer bulurken binlerce kişi şarkıcı Irmak Arıcı'ya tepki gösterdi. Genç şarkıcıyı tanımayanlar olay sonrası internette Irmak Arıcı kimdir sorusunu araştırmaya başladı. İşte Irmak Arıcı'nın hayatı ve biyografisi...

Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı nereli ve kaç yaşında? Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte yol verme tartışması yaşadığı kişinin yüzüne tükürdü. Mide bulandırıcı olayı cep telefonuna kaydeden talihsiz adam olay sonrası Arıcı'dan şikayetçi oldu. Mide bulandıran olay sosyal medyada geniş yer bulurken binlerce kişi şarkıcı Irmak Arıcı'ya tepki gösterdi. Genç şarkıcıyı tanımayanlar olay sonrası internette Irmak Arıcı kimdir sorusunu araştırmaya başladı. İşte Irmak Arıcı'nın hayatı ve biyografisi...

Irmak Arıcı'nın yaptığı skandal bir hareket sosal medyanon gündemine oturdu. Trafikte tartıştığı bir arama hakaretler yağdıran ve tüküren Irmak Arıcı'ya binlerce kişi tepki gösterdi. Mide bulandıran olay sonrası saldırya uğrayan talihsiz adam Irmak Arıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki Irmak Arıcı kimdir?

Irmak Arıcı kimdir?

Irmak Arıcı "Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşmiştir.

Irmak Arıcı " 31 Temmuz 1998 yılında dünyaya gelmiştir.

Çankırı'da doğan Irmak Arıcı aslen İzmirlidir.

Çankırı'da eğitim hayatını tamamlayan Irmak Arıcı şarkılık kariyerinde ilk basamakları çıkmaya başladı.

Youtube üzerinden amatörce şarkı söylemeye başlayan Arıcı Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" adlı şarkı ile ünlenmişti.

Youtube üzerinden şarkılarına devam eden Irmak Arıcı'nın takipçi sayısı da hızla artmıştır.

Irmak Arıcı, 1.68 boyundadır.

Irmak Arıcı Aslan burcudur.

Irmak Arıcı trafikte tartıştı bir kişinin suratına tükürmüş ve bir çok kişinin tepksini almıştır.

Irmak Arıcı single'ları

"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)

"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)

"Söz Yaşları" (2020)

"Mahşer" (Taladro ile) (2020)

"Sonum Olur" (2021)

"Güya" (2021)

"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ ile) (2021)

"Yallah" (2021)

"Toparlanmam Lazım" (Kerim Araz ile) (2021)

"Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz" (Fikret Şeneş Şarkıları: Volume 2) (2019)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.