İrem Tuncer kimdir? Ebrar Karakurt'un sevgilisi İrem Tuncer hangi dizide oynadı? İrem Tuncer ile Ebrar Karakurt sevgili mi? soruları son günlerde oldukça fazla sorulmaya başlandı. Ebrar Karakurt bir süredir İmge ile olan birlikteliğine son vermişti. İrem Tuncer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise kafaları karıştırdı. Ebrar Karakurt ile olan fotoğrafını paylaşan İrem Tuncer paylaşıma 'Aşık oluyorum' notunu düştü. Oldukça fazla ses getiren bu paylaşımdan sonra İrem Tuncer'in kim olduğu google üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. İşte oyuncu İrem Tuncer'in hayatı ve biyografisi...

İrem Tuncer kimdir? Ebrar Karakurt'un sevgilisi İrem Tuncer hangi dizide oynadı? İrem Tuncer ile Ebrar Karakurt sevgili mi? Genç oyuncu İrem Tuncer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım herkersi şaşırttı. Ebrar Karakurt bir süredir İmge ile bilikteydi. Bu birlikteliğin sona erdiği iddia edilmişti. Oyuncu İrem Tuncer Ebrar ile olan fotoğrafını sosyal medayda "Aşık oluyorum" notuyla paylaştı. İrem Tuncer bir sonraki paylaşımında ise "Güneşim" notunu düştü. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İrem Tuncer'in kim olduğu oldukça fazla araştırılmaya başlandı.

İrem Tuncer kimdir?

İrem Tuncer 23 yaşındadır. 199 yılında dünyaya gelen İrem Tuncer dizi ve tiyatro oyunculuğu yapıyor.

İrem Tuncer "Baraj" dizisinde Fulya karakterini canlandırmıştı.

Oyunvuluğa küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan İrem Tuncer İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İrem Tuncer temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde de eğitim gördü.

İrem Tuncer ilk dizi oyunculuğunu Baraj dizisinde yaşadı. 2020 yılında çekilen dizide Fulya karakterini canlandıran genç oyuncu performansı ile izleyenlerden tam not aldı.

Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan İrem Tuncer "Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi" oyunlarında sahne aldı.

İrem Tuncer aynı zamanda Mahşer-i Cümbüş ekibinde yer almıtır.

Reklam projelerinde de sıkça rol alan İrem Tuncer son zaamanlarda özel hayatı ile de konuşulmaya başlandı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İrem Tuncer hangi dizide oynadı?

İrem Tuncer Fox TV'de yayınanan Baraj adlı dizide Fulya rolünü canlandırdı. İrem Tuncer pek çok reklam ve tiyatro oyununda da ye aldı.

İrem Tuncer ile Ebrar Karakurt sevgili mi?

İrem Tuncer ile Ebrar Karakurt'un sevgili olduklarına dair iddialar bazı internet sitesinde yer aldı. İrem Tuncer'in Ebrar Karabuılut için "Aşık oluyorum" notuyla yaptığı paylaşım sonrası iddialar güçlendi.

Ebrar Karakurt kimdir?

17 Ocak 2000 yılında dünyaya gelen Ebrar Karakurt 21 yaaşındadır.

Ebrar Karakurt milli voleybolcudur.

Genç oyuncu Pasör çaprazı pozisyonunda oynamaktadır.

Ebrar Karakurt İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyiyor.

1,96 cm boyunda olan Karakurt voleybola çok küçük yaşlarda gönül verdi.

12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde voleybola başlayan Ebrar Karakurt VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

Milli Takım forması altında da başarılı performans ortaya koyan Ebrar Karakurt adından sıkça söz ettirmeye başladı.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyatları‘nda son şampiyon Çin'i 3-0 yendiğimiz maçta da sahada yer aldı ve performansı ile göz doldurdu.

Ebrar Karakurt özel hayatı ile de çok ça konuşuldu.