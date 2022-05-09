Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim? Ebrar Karakurt'un sevgilisi İrem Tuncer kimdir? İrem Tuncer oyuncu mu? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge ayrıldıktan sonra yaptığı yeni bir paylaşımla kafaları karıştıran Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisinin bir dizi oyuncusu olduğu iddia edildi. Bazı internet sitelerinde yer alan habere göre Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken açtı. Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisinin kim olduğu son zamanlarda merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim? Ebrar Karakurt'un sevgilisi İrem Tuncer kimdir? İrem Tuncer oyuncu mu? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge ayrıldıktan sonra yaptığı yeni bir paylaşımla kafaları karıştıran Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisinin bir dizi oyuncusu olduğu iddia edildi. Bazı internet sitelerinde yer alan habere göre Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken açtı. Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisinin kim olduğu son zamanlarda merak edilip araştırılmaya başlandı.

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt göstermiş olduğu performansla formasının hakkını veriyor. Voleybol dünyasında adını duyuran Ebrar Karakurt sık sık da özel hayatı ile gündeme geliyor. Eşcinsel hayat yaşadığı bilinen Ebrar Karakurt'un sevgilileri merak ediliyordu. Ebrar Karakurt bir süredir irem ile birliktelik yaşıyordu. Bu ilişkinin bitmesinin ardından Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim?

A Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt yeni bir ilişkiye başladı. Özel hayatı en çok konuşulan ünlülerden biri olan Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisinin dizi oyuncusu olduğu iddi edildi. Sevgilisi İmge'den ayrıldıktan sonra bir süre ilişkisi olmyan Ebrar Karakurt sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile kafaları karıştırdı. 22 yaşındaki Ebrar'ın yeni sevgilisi belli oldu.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İrem Tuncer kimdir?

Genç oyuncu İrem Tuncer sosyal medya paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü. İrem Tuncer Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" diye paylaştı. İrem Tuncer bir sonraki paylaşımında ise "Güneşim" notunu düştü. Bu paylaşımlardan sonra Ebrar Karakurt'un sevgilisi İrem Tuncer mi? soruları sorulmaya başlandı. İşte İrem Tuncer'in hayatı ve biyografisi;

İrem Tuncer kim?

İrem Tuncer dizi oyuncusudur. Son olarak Baraj dizisinde Fulya karakterini canlandırmıştır.

13 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İrem Tuncer oyunvuluğa küçük yaşlarda merak saldı. İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdüren İrem Tuncer temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

İrem Tuncer ilk dizi oyunculuğunu Baraj dizisinde yaşadı. 2020 yılında çekilen dizide Fulya karakterini canlandıran genç oyuncu performansı ile izleyenlerden tam not aldı.

Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan İrem Tuncer "Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi" oyunlarında sahne aldı.

İrem Tuncer aynı zamanda Mahşer-i Cümbüş ekibinde yer almıtır.

Reklam projelerinde de sıkça rol alan İrem Tuncer son zaamanlarda özel hayatı ile de konuşulmaya başlandı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kimdir?