İrem Altuğ kimdir? İrem Altuğ nereli, kaç yaşında? Birbirinden başarılı projelerde yer alan ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken İrem Altuğ'un kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Son olarak Çukur dizisinde Ayşe Koçovalı karakterini canlandıran İrem Altuğ oyunculuğu ile adından sıkça söz ettirdi. Çukur dizisinin final yapmasıyla İrem Altuğ'un yeni dizisi hayranları tarafından merak ediliyor. İşte İrem Altuğ'un hayatı ve öz geçmişi...

İrem Altuğ kimdir? İrem Altuğ nereli, kaç yaşında? Birbirinden başarılı projelerde yer alan ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken İrem Altuğ'un kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Son olarak Çukur dizisinde Ayşe Koçovalı karakterini canlandıran İrem Altuğ oyunculuğu ile adından sıkça söz ettirdi. Çukur dizisinin final yapmasıyla İrem Altuğ'un yeni dizisi hayranları tarafından merak ediliyor. İşte İrem Altuğ'un hayatı ve öz geçmişi...

Birbirinden başarılı dizi ve filmlerde görmeye alışkın olduğumuz İrem Altuğ'un kim olduğu son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Çukur dizisindeki rolü ile dikkatleri üzerine çeken İrem Altuğ dizinin sona ermesiyle yeni projeleri değerlendirmeye başladı. İşte İrem Altuğ'un hayatı ve biyografisi...

İrem Altuğ kimdir?

İrem Altuğ 15 Eylül 1980 yılında dünyaya geldi. İrem Altuğ oyuncudur. Sinema ve TV dizilerinde başarılı işlere imza atan İrem Altuğ son olarak Çukur dizisinde Ayşe Koçovalı rolünde oynuyordu.

İrem Altuğ çocukluk yaşlarında oyuncu olmayı istiyordu. Bunun için ajansa kaydolan İrem Altuğ çocukluk dönemi boyunca 40'a yakın reklam filminde oynadı. Çocukluk dönemi sona ererken üniversiteye başlayan İrem Altuğ Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi.

Eğitime ABD'de devam eden İrem Altuğ San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitirdi.

ABD'de değişik projelerde yer aldıktan sonra 2004 yılında "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir" isimli diziden aldığı teklif üzerine İstanbul'a dönmüştür.

Türkiye'ye dönen İrem Altuğ Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.

2006 yılında "Ihlamurlar Altında" isimli dizinin son 40 bölümünde "Feride" karakterini oynamıştır. Aynı yıl içerisinde "Eve Giden Yol 1914" isimli sinema dönem filminde "İffet" rolüyle boy göstermiştir. 2007 yılında "Vazgeç Gönlüm" isimli dizide Murat Han, Bulut Aras, Çiğdem Batur ile başrolde oynamıştır. 2008 yılında "Kirpi" isimli komedi filminde "Çiğdem" karakterini canladırmıştır.

2009 yılında ARD Alman kanalı için çekilen, Michael Kreindl'ın yönettiği, Türk Alman ortak yapımı olan "Mordkommission İstanbul" isimli televizyon filminde "Saime Soydan" karakterini oynamıştır. Aynı yıl çekimleri tamamlanan "Melekler ve Kumarbazlar" isimli sinema filminde ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır.2011 yılında "Kayıp Aranıyor" isimli bir polisiye dizisinde başrolleri Levent Üzümcü ile paylaşmıştır.

Brooklyn International Film Festivali'nde ve Indianapolis International Film Festivali'nde yarışan "Direk Aşk" Indianapolis Film Festivali'nden dünya sinemasında 2011 yılının "En İyi Kısa Film Ödülü" nü getirmiştir.2014 yılında "Yola Çıkmak" isimli sinema filminde oynamıştır. Yine 2014 yılı içerisinde "Aşk Ekmek Hayaller" isimli dizide rol almıştır.

Son olarak ise Show TV ekranlarında yayınlanan "Çukur" isimli dizide "Ayşe" karakterine hayat vermektedir.

İrem Altuğ sinema filmleri

Kirpi (Çiğdem) 2009

Melekler ve Kumarbazlar (Zeynep) 2009

Eve Giden Yol-1914 (İffet) 2006

Karılar Koğuşu 1989

İrem Altuğ TV yapımları

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Zeynep) 2004

Ihlamurlar Altında (Feride) 2005

Vazgeç Gönlüm (Bahar) 2007

Kayıp Aranıyor (Asya) 2011

Aşk Ekmek Hayaller (Reyhan) 2013

Çember 2017

Çukur (Ayşe Koçovalı) 2017-2021

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.